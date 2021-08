Slavia v Konferenční lize: nová šance na úspěch, co peníze a přestupy?

Vystoupení Slavie v nové sezoně evropských pohárů zatím zavání fiaskem. Český mistr neuspěl v konfrontacích s maďarským Ferencvárosem Budapešť a polskou Legií Varšava, tedy soupeři v Evropě druhé (spíš ještě nižší) výkonnostní kategorie. Liga mistrů i Evropská liga se pro červenobílé uzavřela, spadli do „céčkové“ Konferenční ligy, kde se v základní skupině poměří s Feyenoordem Rotterdam, Unionem Berlín a Maccabi Haifa. Jaké to bude mít pro klub důsledky?

Řeší se budoucnost Micka van Burena, nejvážněji se o něj v posledním období zajímal Slovan Bratislava. A dál? Ze stěžejních hráčů momentálně nevypadá, že by někdo odešel. Abdallah Sima byl na startu sezony nepřipraven a zatím nepodává zářivé výkony, těžko se najde někdo, kdo by v Edenu klepal s naplněným rancem zlatých mincí přes rameno. Ani odchod Nicolae Stancia, o něhož před několika týdny stál Galatasaray Istanbul, není žhavý.

Slavia se chlubí širokým kádrem, díky němuž může lepit četné absence. Na druhou stranu před uzávěrkou soupisek v evropských pohárech vždy řeší, že na tu svou nemůže několik hráčů kvůli limitům ze strany UEFA zapsat. Celkově totiž vydržuje až nezdravě početný tým. Zeštíhlí? Nedá se zřejmě moc počítat, že nějak radikálně. Z velkých odchodů je nejreálněji ve hře přestup mladého stopera Davida Zimy do FC Turín, což by klubu z Edenu bodlo i finančně. Ale je otázkou, zda dopadne.

Vstupní bonus do základní skupiny Konferenční ligy je v přepočtu zhruba o dvacet milionů korun nižší (75 milionů korun). Ve třetí evropské soutěži jsou nižší i odměny za výhry, remízy, postupy, tudíž celková částka už nějaký rozdíl může udělat, zvlášť v konkurenci, kterou Slavia v Konferenční lize vyfasovala. Podle šéfa kolosu z Edenu Jaroslava Tvrdíka se i v téhle sezoně počítá se ziskem. „Letos máme cíl opět udržet ziskovou Slavii, zisk by se měl pohybovat na úrovni 100 až 200 milionů korun,“ načrtnul Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci. Je však otázkou, jak je potřeba rozpočet doplnit prodejem hráčů.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský mluvil po vyřazení od Legie Varšava v boji o Evropskou ligu o tom, že sešup do Konferenční ligy je pro klub z ekonomického hlediska paradoxně výhodnější. Jak to číst? Za pád do třetí evropské soutěže neměl tým vypsanou žádnou prémii, v tom mimo jiné leží vysvětlení Trpišovského slov. Jinak je Evropská liga logicky finančně lukrativnější než Konferenční, byť ne nějak razantně.

Šance na úspěch

Slavia se ocitla ve společnosti, kde se nekoncentruje taková kvalita, byť protivníky do základní skupiny asi nemohla dostat slovutnější. Postup by měl být ale i tak jasným cílem. Červenobílí se namlsali dvěma taženími do čtvrtfinále Evropské ligy v posledních třech sezonách, mezitím si zahráli i Ligu mistrů. V Konferenční lize by měli mít ambice dojít hodně daleko.

„Musíme se připravit a vzít si ponaučení z minulého roku, kdy jsme vypadli z Ligy mistrů po nešťastném zápase, kdy rozhodla opakovaná penalta. Bylo to, jak to bylo. Potom jsme se zvedli a udělali jsme neskutečnou cestu Evropskou ligou, tak proč bychom letos nemohli udělat neskutečnou cestu Konferenční ligou,“ vyhlásil obránce „sešívaných“ David Zima. Hned základní skupina sílu družiny trenéra Jindřicha Trpišovského významně otestuje. Pokud ji zvládne, předpoklady pro úspěch by tím potvrdila.