Svérázný Union: minimum komerce, místa hlavně na stání. Jak klub sílil?

„Kdo se nenechá koupit Západem?“ stojí v hymně Unionu Berlín, kterou nazpívala legendární východoněmecká punkrocková zpěvačka Nina Hagen. Odpověď je jasná: Eisern (Železný) Union! Tenhle text zní před každým domácím zápasem Unionu a vcelku hezky ho vystihuje.

Tenhle specifický klub se nechlubí růžovou historií. V době, kdy byl Berlín rozdělen, neměl Union ve východní části města nejsilnější pozici. Přízni mocných se těšilo Dynamo, které bylo podporováno východoněmeckou tajnou policií Stasi. Z Unionu se stal klub pro pracující. Asi nemá cenu dodávat, kdo sbíral úspěch. Ano, Dynamo.

Union si ale zachovával svou identitu a také v moderním fotbalovém světě chce zůstat svůj. Atmosféra na stadionu An der Alten Försterei má být co nejvíc autentická, motto je, že se chodí hlavně na fotbal, na Union. Žádná velká show, žádné efekty. Drtivá většina míst je na stání.

Další poznávací znak zítřejšího soka Slavie v Konferenční lize? Co nejméně komerce. „Naše identita neznamená, že nejsme vůbec komerční. Samozřejmě jsme, to je fotbal. Bereme sponzory, abychom mohli platit hráče. Děláme byznys, bez toho nemůžete přežít,“ vysvětlil pro stanici DW Sebastian Fiebrig, který mimo jiné aktivně píše pro fanouškovský blog Textilvergehen.

Vše má ale své hranice, klub například nehodlá připustit, aby stadion nesl název po některém ze sponzorů. Každopádně není snadné vybalancovat zásady, kterými se fanoušci pyšní, a potřeby klubu. Třeba od roku 2004 do roku 2016 vzrostl počet sponzorů z 30 na 384.

Právě fanoušci jsou pro Union velmi důležití. Jen fráze? V tomhle případě fakt ne. V minulosti klubu několikrát pomohli. Když ho na začátku milénia svíraly dluhy, vymysleli fandové akci „krev pro Union“. Darováním krve získávali peníze. O pár let později zase vzali do vlastních rukou rekonstrukci stadionu, do přestavby se zapojilo přes dva tisíce příznivců.

Odměnou jsou současné úspěchy. Union si užívá třetí sezonu v bundeslize, po dvaceti letech se těší na konfrontaci v evropských pohárech. Ale snaží se neměnit. Například když hrál tenhle celek z východního Berlína první domácí zápas mezi německou elitou, fanoušci v hledišti vytahovali plakáty s fotkami příznivců, kteří v minulých letech zemřeli. „Emoce nemůžete mít větší,“ byl dojatý trenér Urs Fischer.

Silné momenty k Unionu patří, charakterizuje ho soudržnost a solidarita, vymyká se, zůstává svým způsobem romantickým. „Fanoušci nejsou zákazníci. Věci tady děláme jinak. Společně,“ vystihl Christian Arbeit, šéf komunikace a dlouholetý fanda Unionu.