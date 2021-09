Bern zkazil party CR7. Rozhodl zkrat Lingarda, Ronaldo sestřelil ochranku

Cristiano Ronaldo je zpět na Old Trafford! • Reuters

Cristiano Ronaldo se při návratu na Old Trafford hned prosadil • Reuters

Cristiano Ronaldo se při návratu na Old Trafford hned prosadil • Reuters

Cristiano Ronaldo se při návratu na Old Trafford hned prosadil • Reuters

Javier Manquillo na Old Trafford vyrovnal na 2:1 • Reuters

Ronaldo se do Manchesteru vrátil se střeleckou formou • Reuters

Ronaldo se do Manchesteru vrátil se střeleckou formou • Reuters

Ronaldo se do Manchesteru vrátil se střeleckou formou • Reuters

Comeback na Old Trafford Ronaldovi vyšel • Reuters

V Bernu bylo co slavit! • Reuters

V Bernu bylo co slavit! • Reuters

Z oficiálně nastavených pěti minut už zbývalo posledních pár sekund, když se Jesse Lingard zcela nepochopitelně rozhodl přihrát směrem do vlastního vápna. Míč si našel domácí Jordan Siebatcheu a poslal vyprodaný stadion Winkdorf do naprosté extáze. V úvodním utkání letošní sezony Ligy mistrů se urodilo obrovské překvapení. „To je fotbal. Každý dnes na hřišti udělal chybu a my tuhle prohru nehodíme na Jesseho,“ zůstává k dalšímu průběhu skupiny klidný kapitán United Harry Maguire.

Před zápasem bylo přitom téma úplně jiné. Nejenže se svým 177. startem měl Cristiano Ronaldo dotáhnout na legendárního brankáře Realu Madrid, ale při rozcvičení svojí ranou trefil jednoho ze členů security, který se z utržené rány vzpamatovával několik minut a sám autor nepovedené střely se přišel ujistit, že je nešťastník v pořádku.

S obranou domácích už neměl „božský“ Portugalec slitování žádné a stejně tak jeho krajan Bruno Fernandes. Ten totiž naprosto úchvatným centrem šajtlí našel ve vápně právě Ronalda, který dokonale načasoval svůj náběh a střelou z první se štěstím propálil gólmana Davida von Balmoose.

Bern se tak stal 36. týmem, jemuž vstřelil CR7 gól. Na stejném čísle je i Lionel Messi.

Jenže jako by se „rudí ďáblové“ na umělé trávě ve 25. minutě zasekli. Od té doby totiž nevyprodukovali ani jednu střelu.

Naopak domácím s postupem času rostlo sebevědomí a navíc jim velmi pomohla červená karta pro Aarona Wan-Bissaku, který nešikovně prošlápl kotník Martinse Pereiry a po zásluze zamířil do sprch.

Young Boys byli pány na trávníku a svůj tlak přetavili ve vyrovnávací branku přesně po půlhodině početní výhody, když se bodlem položil do přízemního centru Moumi Ngamaleu a za další půlhodinu už slavili žlutočerní sladké vítězství. „Je to sen. Podali jsme heroický výkon a teď si můžeme vychutnávat zaslouženou odměnu,“ zářil štěstím stoper Young Boys Sandro Lauper.

NEJVÍCE STARTŮ V HISTORII LIGY MISTRŮ Cristiano Ronaldo 177 Iker Casillas 177 Xavi 151 Lionel Messi 149 Raúl 142