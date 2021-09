Slavia - Union Berlín v TV: kdo vysílá zápas Konferenční ligy živě?

Slávisté do nově vzniklé Evropské konferenční ligy přešli poté, co nejprve vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěli ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava. V minulé sezoně červenobílí dokráčeli až do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Další týmy ve skupině E jsou Maccabi Haifa a Feyenoord Rotterdam, které se v úterý rozešly smírně bez branek. Do osmifinále přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Jak sledovat zápas Slavia - Union v TV?

Hned pětici zápasů můžete během čtvrtka sledovat v přímém přenosu na kanálech Sport 1 a Sport 2. Jejich sledování si můžete zajistit u těchto poskytovatelů:

Skylink. Balíček internetové televize Multi je prvních 30 dní zdarma, pak na šest měsíců za 199 Kč měsíčně, dále za běžnou cenu 249 Kč měsíčně.

Balíček internetové televize Multi je prvních 30 dní zdarma, pak na šest měsíců za 199 Kč měsíčně, dále za běžnou cenu 249 Kč měsíčně. T-mobile TV: Stanice Sport 1 a Sport 2 jsou k dispozici v rámci balíčků M, L, XL

Stanice Sport 1 a Sport 2 jsou k dispozici v rámci balíčků M, L, XL Vodafone TV: Stanice Sport 1 a Sport 2 jsou k dispozici v rámci balíčků Komfort a Komplet.

Zápas Slavia - Union vysílá od 18 hodin stanice Sport 2 včetně předzápasového studia. Utkání mezi Slaviíí a Unionem začíná v 18:45.

Jaké zápasy z Evropské a Konferenční ligy se vysílají v Česku