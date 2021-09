Trpišovský před Unionem: Někteří se mohou ukázat. Váhá nad stoperem

Platí, že na zápas proti Unionu budou připraveni Ivan Schranz a Taras Kačaraba, jak jste avizoval po utkání se Slováckem?

„Taras i Ivan jsou od pondělí v plném tréninku, budou k dispozici. Měl by být i Aiham Ousou, který od pondělí taky trénuje. Peter Olayinka je ve stavu, kdy dohání kondiční manko. Po drobné operaci se vrací do kondice.“

Naopak chybět po vyloučení proti Legii Tomáš Holeš. Jak velká je to pro vás komplikace?

„Je to samozřejmě nepříjemné, Tomáš hraje ve velice dobré formě. Pro nás je to univerzál, navíc je silný ve standardních situacích, což je jedna z předností Unionu. On je jeden z našich nejlepších hlavičkářů. Navíc je důležitý v komunikaci, při zranění Ondry Kúdely má na starosti organizaci hry. Ale nedá se nic dělat, příležitost dostanou jiní hráči, pro ně to aspoň bude velká zkušenost a prověrka.“

Už víte, jak složíte stoperskou dvojici?

„O jednom postu máme jasno, druhý řešíme, máme dvě varianty. Rozhodne typologie soupeře, který hraje na dva útočníky. Jeden z nich je silový a chodí za obranu, druhý odskakuje do meziprostoru. Druhý faktor je, že v neděli nás čeká zápas na Bohemce, kde typologicky budeme jednoho z nich určitě potřebovat. Ještě se budeme rozhodovat.“

Bude se základní sestava proti Unionu blížit jedenáctce, která duel proti Slovácku začínala, nebo končila?

„To je dobrá otázka. Určitě nebude stejná, budou změny. Ale myslím, že se bude blížit spíš té, která utkání končila.“

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 2:1. Tecl se vykoupil a rozhodl, sešívaní přežili drama v závěru

Konferenční liga je novou soutěží. Co od ní čekáte a jaké si v ní kladete cíle?

„Vnímám vždy spíš soupeře. Teď hrajeme s bundesligovým týmem, pak nás čeká Feyenoord a tak dále. Jsou to velice zajímaví soupeři. Navíc po dlouhé době budeme hrát ve skupině s týmem z přední ligy doma před fanoušky, bude tu atmosféra. Chceme uspět v každém zápase, teď se chceme poměřit s dobrým týmem, ukázat si, jak na tom aktuálně jsme. Bude to i zkouška pro některé hráče na evropské scéně, pravděpodobně někteří budou debutovat. Budou se moct ukázat proti takovýmhle týmům. Za poslední roky bylo hodně odchodů do ciziny, do předních lig, myslím, že právě na základě výkonnosti v evropských pohárech nebo v reprezentaci.“

Narazíte na Union Berlín. Jak byste ho charakterizoval?

„Je to typický bundesligový tým. Máme s nimi zkušenosti, hráli jsme nedávno s Dortmundem, Leverkusenem. Union si v bundeslize zajistil účast v Evropě, to hovoří samo o sobě, skončil jedno místo za Leverkusenem, se kterým jsme před rokem hráli v Evropské lize. Mají velice pracovité mužstvo, disciplinované, takticky na výši. Hrají v jednom rozestavení, které mají zažité. Je to tým, který je hodně sehraný, velice organizovaný, velmi silný ve středu hřiště, kdy po zisku míče vyráží do rychlých protiútoků. Nahoře má dva silné útočníky, kteří jsou typologicky odlišní. Musíme si hlavně dát pozor na ztráty ve středu hřiště a následné rychlé protiútoky.“

Na co dalšího hráče připravujete?

„Union má silné standardky, hází dlouhé auty do vápna, kam chodí oba stopeři. Všichni hráči vzadu jsou urostlí. Je to komplexní tým. Nám se musí dařit dobře držet balon, dostat se do poslední třetiny hřiště, ale bez ztrát v přechodové fázi. Potřebujeme se kvalitně dostat do poslední třetiny hřiště. Věřím, že pak jsme schopní se dostat do šance. Ale opakuji: musíme se vyvarovat ztrát ve středu hřiště. Asi nejsilnější stránka Unionu je, že umí jít po těžší přihrávce velice dobře do presinku, do souboje, kdy jsou důrazní a získají balon. Nesmíme jim vyhovět a taky se nesmíme dostat pod tlak, protože i postupný útok mají dobrý.“

Slavia má daleko víc pohárových zkušeností než Union. Myslíte, že to pro vás bude výhoda?

„Vůbec. Union možná nemá takové zkušenosti v pohárech, na druhou stranu hraje každý týden bundesligové zápasy s Bayernem, Dortmundem, Leverkusenem, Mönchengladbachem a dalšími. To jsou utkání na stejné úrovni. Naopak si myslím, že oni odehrají během sezony víc těžkých zápasů. V tom bych rozdíly nehledal.“