Trpišovský: Super kvalitní zápas. Ousou saje informace jako houba

Jak jste utkání viděl?

„Zápas potvrdil to, co jsme věděli. Bylo to náročné utkání po všech stránkách. Byl to super kvalitní zápas. První půle měla skvělé tempo, byla vynikající kulisa. Všichni do toho dali všechno včetně fanoušků. Ti nám v závěru pomohli v nelehké situaci. V první půli to byl od nás skvělý výkon, až na jednu situaci jsme byli všude včas. Skvěle hráli naši stopeři jeden na jednoho. Úkoly se změnily po vyloučení hráče soupeře, kdy třeba právě stopeři hráli dva na jednoho. Rozhodilo nás nucené střídání Tarase. On vyhrál všechny první souboje, po jeho odchodu jsme je nevyhrávali. Po odchodu Tarase jsme si hůř poradili s jedním útočníkem, měli jsme problémy na levé straně. Neměli jsme dobrou pasáž, ale pak nám pomohli střídající hráči. Nejen góly, ale i ve hře. Druhá branka? Možná to byla vyložená šance, my jsme ale schopní nedat cokoliv. Umíme neuvěřitelné věci v zakončení. Musím všechny pochválit. Byl to těžký zápas.“

Proč jste se rozhodl nasadit Aihama Ousoua a jak zapadá do týmu?

„Rozhodl jeho způsob hry. Věděli jsme, že Union bude mít nahoře asi dva své nejlepší hráče a že budou často vznikat situace dva na dva. Jeho největší devizou je akcelerace a velká dynamika, kterou musel použít. Zároveň jsme věděli, že bude velký nárok ohledně rozehrávky, protože soupeř oba stopery zavírá. Učí se hodně rychle. Informace saje jako houba. Při prvním pohovoru z něj bylo cítit, že je to vůdčí osobnost a že se rychle učí. Klobouk dolů před ním, poprvé ve Slavii hrál na svém postu, naplno projevil dovednosti, které má. Je strašně učenlivý. Je tu tři měsíce, ale vypadá, jako by tu byl osm měsíců. Cítí hru. Když s ním něco rozebíráte, vidí to a sám při rozboru řekne, co bylo špatně.“

Přišli jste o Tarase Kačarabu. Jaké máte o něm informace?

„Má zlomeninu v obličeji. První předpoklad říká, že bude chybět čtyři až šest týdnů, pak by měl hrát s maskou. Ale ještě půjde na vyšetření. Záleží vždy taky hodně na pocitu hráče. Doufáme, že brzo bude zpátky. Kluci už ho zdravili.“

Jak důležitá výhra to je pro vývoj ve skupině?

„Teď nevím. Nepřemýšlím nad tím. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli i kvůli lidem. Bral jsem to tak, že jde o klubový koeficient, národní koeficient, o určitou sportovní prestiž. Jsem rád, že jsme to zvládli. Skupina je dlouhá. Uvidíme. Je cenné, že i bez některých hráčů a v takovém rozpoložení jsme schopní zahrát takový zápas proti bundesligovému týmu. Je to ale důležité vítězství, protože příště jedeme na Feyenoord.“

Proč nehráli od začátku Jan Bořil a Nicolae Stanciu?

„U Honzy jde o drobné potíže, potřebuje delší rekonvalescence mezi zápasy. Ostatní? Věděli jsme, že zápas se bude hrát v obrovské intenzitě. Chtěli jsme rozložit síly, abychom utkání nějak začali a pak ho mohli dohrát, abychom mohli dostřídávat a reagovat na jakýkoliv stav.“

Jak moc vás těší, že se prosadili útočníci?

„Jsem za ně rád, pro sebevědomí ofenzivních hráčů je vždy důležité, když přinášejí body. Krmi přinesl do hry živelnost a dravost, Kuchtič se mohl soustředit na práci pod ním. Naznačili, jak by spolu mohli dohrávat zápasy. Schranzik je trochu naše jistota, má štěstí střelce. Když je tam teč, skončí to v bráně. Dostává se do šancí, proměňuje, což je dobře.“