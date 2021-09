Hrdina Kuchta: I tohle šlo nedat... Podřizuju vše, abych už byl zdravý

Nebyla to tedy tak jednoduchá situace, jak to vypadalo?

„Šlo to nedat… (smích) To jsou možná ještě daleko těžší situace než normálně. Ale já jsem tím pověstný, že dohrávám každou situaci, vyhledávám to, teď nás to odměnilo, celý mančaft. Od toho tam jsem, abych takové góly dával, prostě tohle jsem celý já, říkali mi to i kluci v kabině. Hlavně jsem rád, že jsem pomohl mančaftu, že jsme to zvládli, a že jsme jako střídající hráči dokázali pomoct, docela výrazně. Za to jsme šťastní a rádi.“

Jak těžko se lámal odpor Unionu?

„Hodně těžce, protože se pak po vyrovnání zatáhli a hráli na brejky, těžko jsme se tam dostávali. Měli jsme od trenérů nějakou šablonu, jak hrát, moc se nám to ale nedařilo. Ale zvládli jsme to, ne že bychom soupeře převálcovali, ale přečíslili jsme ho a vyústila z toho ta branka na 2:1. Pak jsme si to pohlídali, hráli jsme, co jsme potřebovali, a třetí gól rozhodnul. Ke konci už to tak těžké nebylo.“

Jak cenné tyhle tři body pro vás budou?

„Je to samozřejmě velmi důležité vítězství, vnímali jsme sílu soupeře a vůbec celé skupiny, do jaké jsme vylosovaní. Chtěli jsme to doma zvládnout, nakonec se to podařilo, vyhráli jsme 3:1, udělali jsme radost i fanouškům, kteří vytvořili skvělou kulisu. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli.“

Už jste stoprocentně fit? V minulých týdnech vás často vyřazovaly zdravotní problémy.

„Bylo to asi před třemi týdny před reprezentační pauzou, kdy jsem vypadnul. Ležel jsem tři dny v nemocnici na kapačkách. Teď už žádné výraznější problémy nemám, za to jsem moc rád a asi i všichni kolem, že dokážu trénovat plnohodnotně jako ostatní a jsem připravený. Jsem rád, že se mi to od té doby vyhýbá snad nadobro, podřizuju tomu úplně vše.“

Jak teď vnímáte svou pozici? V základní sestavě poslední dobou hrává Stanislav Tecl, který byl i v reprezentaci, pálí to Ivanu Schranzovi, teď se na gólu podílel i Michael Krmenčík.

„Já to říkal už před Ferencvárosem. Slavia je prostě velký klub a je tu velká konkurence, trenéři si takové hráče zkrátka přejí a mě nezbývá než makat a makat, čekat na šanci. Teď jsem byl pro mančaft platný a doufám, že mi tohle vydrží i do následujících zápasů.“