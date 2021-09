Feyenoord - Slavia v TV: kdo vysílá zápas Konferenční ligy živě?

Fotbalisté pražské Slavie se vydali do Rotterdamu hájit 1. místo ve skupině E Konferenční ligy. V cestě jim stojí aktuálně třetí tým nizozemské Eredivisie, který v úvodním zápase uhrál bezbrankovou remízu na půdě Maccabi Haifa. Přímý přenos vysílá od 20:40 stanice ČT Sport. Jaká pohárová utkání můžete dál ve čtvrtek sledovat?

Sešívaní v úvodním zápase porazili Union Berlín 3:1 díky gólům Baha, Kuchty a Schranze, soupeř odehrál po vyloučení Jaeckela celý druhý poločas v deseti.

Do nově vzniklé Evropské konferenční ligy přešli Slávisté poté, co nejprve vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěli ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava. V minulé sezoně červenobílí dokráčeli až do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Feyenoord Rotterdam vyznávající rovněž červenobílé barvy jako Slávisté patří mezi pravidelné účastníky základních skupin evropských pohárů. V letošní sezoně prošel do základní skupiny Konferenční ligy po dlouhé cestě z 2. předkola, když postupně vyřadil kosovskou Dritu, švýcarský Lucern a švédský Elfsborg IF.

Kde sledovat Feyenoord - Slavia v TV?

Zápas Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha vysílá od 20:40 stanice ČT Sport. Utkání mezi Slaviíí a Unionem začíná ve 21 hodin.

Vše o utkání Feyenoord - Slavia Datum a čas: čtvrtek 30. září od 21:00

Místo konání: Stadion Feyenoord, Rotterdam

Fáze: základní skupina E, Konferenční liga

Rozhodčí: R. M. Petrescu (Rum.)

TV přenos: ČT Sport od 20:40

Jaké zápasy z Evropské a Konferenční ligy se vysílají v Česku