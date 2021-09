„Přivítání“ Rangers v Česku. Přijel jsi zranit dalšího brankáře, slyšel Roofe

Emoce, které spustil divoký jarní duel Slavie na půdě Glasgow Rangers, jen tak nevyprchají... Skotský celek dorazil ve středu odpoledne do Prahy ke střetu se Spartou v Evropské lize a už na letišti došlo ke slovnímu incidentu, kdy jeden z přítomných pokřikoval na Kemara Roofea. Ten v březnu děsivým zákrokem zranil slávistického gólmana Ondřeje Koláře.

„Tak co, kámo, přijel jsi zranit dalšího gólmana?“ dorážel na Roofea muž, který si svůj atak natáčel na video. To zveřejnil twitterový účet Medito. „Řezníci z Glasgow,“ doprovodil ještě fotbalisty Rangers nastupující do autobusu.

Video pak poslal dál ambasador Rangers Stevie Souness s poznámkou, že se těší, jak Roofeovo umění „tyhle kretény“ umlčí. Situace si všimla i ostrovní média a na sociálních sítích se pak strhlo další kolo přestřelky, v níž čeští fanoušci většinově připomínají brutální zákroky hráčů skotského týmu proti Slavii, zatímco příznivci z Ostrovů mluví o rasismu.

Kauza Kúdela: K čemu přesně ve Skotsku došlo a jak dopadli viníci?

Kemar Roofe, který za svůj březnový faul na Koláře vyfasoval čtyři zápasy, kolem pořvávajícího muže prošel víceméně bez povšimnutí. „S oběma hráči, kterých se tehdejší události týkaly, jsem mluvil. Jsou v pohodě a soustředí se pouze na fotbal,“ říkal ještě před odletem do Prahy kouč Rangers Steven Gerrard.

Tím druhým hráčem je Glen Kamara, jemuž měl na stadionu Ibrox rasisticky nadávat Ondřej Kúdela. Slávistický obránce byl potrestán desetizápasovou stopkou, finský reprezentant musel kvůli jeho následnému fyzickému napadení oželet tři zápasy.