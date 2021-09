Omluvenku nepotřebuju. Tenhle týden hodně prožívám, těší se talent Samek

Jan Kuchta poslal Slavii do vedení • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Ještě pořád čeká, až ho české úřady prohlásí za plnoletého, ve čtvrtek večer ho ale čeká pořádná zkouška z dospělosti. Sedmnáctiletý Daniel Samek vyhlíží největší zápas, jaký kdy v kariéře hrál. Se Slavií se ve skupině Konferenční ligy představí na hřišti slavného Feyenoordu. A v neděli může poprvé zasáhnout taky do derby. Nabitý týden pro slávistický talent…

Jak to prožíváte, když vás těsně po sobě čekají taková utkání?

„Prožívám to určitě hodně. Před sezonou bych si ani nedovedl představit, že bych tu mohl být, že bych měl takovou pozici, jakou teď mám. Budeme se snažit to zvládnout teď i v neděli, zvítězit, oba zápasy jsou pro nás důležité.“

Už jste to zmínil, tak jak si užíváte váš podařený začátek sezony?

„Jsem v týmu chvíli, ale každým tréninkem a vším se tu cítím ještě líp a líp. Jak na hřišti, tak v kabině, kluci jsou super. Na hřišti se každým dnem cítím líp.“

Bude utkání na Feyenoordu největší zážitek vaší kariéry?

„Jednoznačně, na větším stadionu jsem určitě ještě nehrál.“

Pokud ovšem nastoupíte, že?

„To nechám na trenérovi, já to prozrazovat nebudu.“ (úsměv)

Nesvazuje vás nervozita?

„Nervozita nějaká je, ale už jsem něco odehrál, pár zápasů, nějaké zkušenosti mám. Nic velkýho, strašnýho.“

Trochu na odlehčení, omluvenku vám trenér vyřizovat nemusel?

„Nemusel, mám to zařízené, všechno je v pořádku, v pohodě.“

Jak zařízené?

„Mám individuální plán ve škole, takže omluvenky psát nemusím, učitelé jsou rádi, když se ukážu.“

Zpátky k tématům současné Slavie, mezi největší patří rozhodně kalamita na stoperu, vy jste na tomto postu dohrával pohár ve Velvarech. Patříte tedy mezi případné varianty?

„S klukama něco po zápase ve Velvarech padlo, bavili jsme se o tom, ke stoperu se ale nějak extra nehlásím, radši jsem ve středu zálohy, tam se cítím líp. Ale kdyby bylo potřeba, dokážu tam zaskočit, dřív jsem to hrával, nemám s tím problém.“