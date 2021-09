Feyenoord, slavná značka, co chřadne. Končil tu Cruijff, zrodil se Happel

Kdybyste se vodním taxíkem plavili po Máze, praští vás to do očí a nebudete se moct přestat dívat. Mohutný De Kuip, místo, kde sídlí slavný Feyenoord. Člen nizozemské Velké trojky, tradiční značka, kde se proslavil Ernst Happel a kariéru tu uzavíral Johan Cruijff. V posledních letech chřadne a zlobí ho finanční potíže. Ale stejně to pořád krásně zní… Feyenoord!