Slavia v Haifě: tým bez energie, rána vedle s Plavšičem a venkovní prohry

Ne že by nemohla dát gól, to zase jo a klidně i tři, kdyby to v koncovce lepilo o něco líp. Jenže celkový projev Slavie v Haifě nahrával tomu, že znovu prohraje venkovní evropské utkání, už počtvrté v této sezoně. Co při prohře 0:1 s Maccabi ukázala?

Srdjan Plavšič – zatím mimo Tohle se zatím jeví jako střela hodně vedle. V přestupech do kádru se takové případy začínají pomalu množit, Srdjan Plavšič nicméně bije do očí asi nejvíc, a to nejen proto, o jak žhavý přesun v létě šlo. Srbské křídlo zahrálo možná slušný druhý poločas na Feyenoordu, všechny ostatní jeho výkony byly velmi slabé. Polehčující okolnost? Přišel jako volný hráč, tedy Slavia nemusela hradit přestupní částku, ovšem při měsíčních nákladech na hráče je to i tak drahý úlet. Alespoň prozatím, Plavšič ještě má čas svou hru zlepšit.

Bez energie Domácí se dostali do vedení už po 23 minutách hry, Slavia nemusela tím pádem přepínat až v závěru do nějakého zbrklého tlaku, mohla si ho chystat. Ovšem ani tak se nestal, byť o pár závarů a zakončení se „sešívaní“ postarali. Neodkázali ale izraelského soupeře držet pod trvalým zámkem, který by ho spíš donutil k chybě, vůbec před vápnem snažení hostů sláblo. Velmi slušný výkon brankáře Joshe Cohena stačil, aby domácí vyhráli s čistým kontem těsně.

Průchozí střed hřiště Nicolae Stanciu je zvláštní případ. Slavia ho odmítla prodat v létě do Galatasaray za slušné odstupné přesahující v přepočtu 150 milionů korun, což by v porovnání se vstupním poplatkem za rumunského záložníka dělalo zisk. Do některých zápasů v sezoně ale Stanciu nenastupuje, třeba do derby, anebo jeho výkonnost kolísá. A odečetli bychom jeho příspěvky ze standardních situací, v otevřené hře zaniká. V Haifě nefungoval ani Ivan Schranz, který po skvělém nástupu taky v posledních týdnech vadne, a problémy se propsaly i do stoperské dvojice, kde nejistě působil zejména muž v masce Taras Kačaraba.