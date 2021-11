Jablonec jde na krev! Pelta: Padlo to na nás. Proč Rada čekal tým víc fresh?

Jablonec tančí na třech svatbách a tak trochu se mu z toho točí hlava a pletou nohy. Za sto dní odehráli zelenobílí ve FORTUNA:LIZE, MOL Cupu a Evropě dohromady 21 soutěžních zápasů, tedy stejnou porci jako Plzeň a Slavia a jen o utkání méně než Sparta. Rozdíl je však v počtu hráčů, mezi které se zvýšená zátěž v jednotlivých značkách rozložila. Zatímco Slavia použila 33 jedinců a Sparta jen o jednoho méně, jablonecký trenér Petr Rada si vystačil pouze s 24 jmény.

A to se začíná projevovat.

Ani ne tak v Konferenční lize, kde dnes Jablonec nastoupí v Dánsku proti Randers, na evropské scéně si tým vede zatím velice slušně a je naprosto reálně ve hře o postup z vyrovnané základní skupiny. Po třech kolech je druhý se čtyřmi body, přitom mohl mít klidně o tři víc.

Zato v domácí soutěži ambiciózní klub rychle vyklízí pozice, po třináctém kole je na mizerné třinácté příčce. Skupinu o titul vyměnil za skupinu o záchranu, psychická i fyzická únava se kumuluje.

„Padlo to na nás,“ uznává majitel klubu Miroslav Pelta.

Rada to sice po nedávném debaklu v Plzni (0:5) odmítl, nicméně je zřejmé, že jeho klíčoví hráči melou z posledního. Hlavním důvodem je, že si zkušený kouč při určování základní sestavy počíná maximálně konzervativně. Jede metodou Ctrl+C plus Ctrl+V, do úvodní jedenáctky sahá jen v případě zranění či disciplinárních trestů.

Hned jedenáct jeho svěřenců nastoupilo v minimálně sedmnácti utkáních, z toho stopeři Jaroslav Zelený a Vojtěch Kubista ve všech jedenadvaceti a Zelený navíc nevynechal ještě ani minutu. Řada z opor přitom jde na hřiště kolikrát se sebezapřením.

„Bojujeme s virózami, zraněními,“ připomíná Pelta obvyklý kolorit každé sezony. Za současný stav navíc může i fakt, že z letních posil si místo v základní sestavě vybojoval pouze David Houska. Naopak Tomáš Malínský, Michal Surzyn, Antonín Vaníček či Martin Nešpor zatím pouze střídají.

„David se k nám sice připojil až po soustředění, takže začátek měl složitější, ale jinak je to hotový hráč, má zkušenosti a optimální věk. To, že do sestavy zapadne, jsme věděli, tuhle pozici jsme potřebovali vyřešit. Další noví hráči nedostávají tolik příležitostí, protože zatím nejsou konkurenceschopní těm, co tady byli před nimi,“ vysvětluje Rada, proč s kádrem nerotuje tak, jako třeba Jindřich Trpišovský ve Slavii nebo Pavel Vrba ve Spartě.

Je to trošku začarovaný kruh, z kterého je těžké se vymanit. Což potvrdil nedělní ligový zápas s Pardubicemi (1:1). Byť dostal Jablonec po dlouhé době na přípravu celý týden bez vloženého utkání, jeho výkon měl klesající tendenci a v rozpačitém závěru vyzněl úplně do ztracena.

„Měli jsme volnější týden, kdy jsme se snažili trošku dostat z únavy, která tam určitě byla. V předchozích zápasech jsme stupňovali tempo a dostávali soupeře pod tlak, s Pardubicemi jsme naopak byli pod tlakem my,“ uznává útočník Tomáš Čvančara, autor jediného gólu. Rozčarování neskrýval ani Rada, který je samozřejmě s přibývajícími nezdary čím dál tím víc na paškále.

„Čekal jsem, že budeme víc fresh, protože tréninky byly uzpůsobené tomu, abychom si odpočinuli,“ říká. „Hráči vypadali, že jsou živí, ale pak přijde zápas, v němž je soupeř – a najednou to trošku vyprchá. A na hřišti ani není nikdo, kdo by to zvednul, vezou se v tom všichni. To mě trošku překvapilo. Nechci říct, že by to kluci vypustili nebo nechtěli, ale je na nich vidět nervozita a křečovitost. To na tréninku, kde hrajete mezi sebou, není,“ dodává.

Když nefunguje hlava, neposlouchají ani nohy. Jablonec půjde dnes proti Randers zkrátka na krev.

Nejvytíženější hráči Jablonce

100,0 % Jaroslav Zelený: 21 startů, 1890 odehraných minut

95,7 % Vojtěch Kubista: 21 startů, 1809 odehraných minut

89,3 % Jan Hanuš: 19 startů, 1687 odehraných minut

87,0 % Jan Krob: 20 startů, 1645 odehraných minut

86,4 % Miloš Kratochvíl: 20 startů, 1633 odehraných minut

84,3 % Jakub Považanec: 20 startů, 1593 odehraných minut

72,7 % Libor Holík: 18 startů, 1374 odehraných minut

69,7 % Václav Pilař: 18 startů, 1317 odehraných minut

67,2 % Martin Doležal: 17 startů, 1271 odehraných minut

66,8 % Dominik Pleštil: 19 startů, 1263 odehraných minut

65,8 % David Houska: 17 startů, 1244 odehraných minu