Slavia - Haifa 1:0. Důležitá výhra v Konferenční lize, rozhodl Kuchta

Fanoušci Haify přijeli do Prahy ve velkém počtu • ČTK

Jan Kuchta poslal Slavii do vedení • ČTK

Je zpátky, v pravý čas. Čtyři soutěžní zápasy v řadě se Jan Kuchta soužil bez gólu, zhruba tři týdny, kouč Jindřich Trpišovský mluvil o jeho horší formě v poslední době. Teď rozhodl o výhře v důležitém zápase s Maccabi Haifa 1:0. Slavii to vykoplo na druhé postupové místo ve skupině Konferenční ligy. Zbývají poslední dvě kola.

Spravedlivě vráceno, Slavia pokořilo Maccabi Haifa 1:0 dva týdny po tom, co na izraelské půdě úplně stejně prohrála. Zařídil to hrdina utkání Jan Kuchta osmým soutěžním gólem v sezoně.

Už na začátku zápasu se dostal do nadějné příležitosti. Vybojoval si ji sám potom, co dorážel brankáře hostů Joshuu Cohena, tomu totiž propadl míč rukama, Kuchta ho sebral a chystal se pohotově zakončit, i když to bylo z velkého úhlu.

Najednou lehnul, Cohen hasil svou chybu nešikovně, vypadalo to, že Kuchtu podrazil, nebo prostě zastavil a ve vzduchu se vznášela penalta jak vystřižená. Norský sudí Kai Erik Steen ale okamžitě rozpažil, dával hráčům zřetelně najevo, že pískat nemíní.

To div že nerozburácelo domácí lavičku. Stadion ano, ten z té možné křivdy šílel, nastartovaný realizační tým ale zkrotil jasným gestem a povelem asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl, který zrovna stál u lajny.

Kuchtu to neodradilo. A další důležitá věc, kouč Jindřich Trpišovský mu dal důvěru i na větší část druhé půle, což třeba naposledy proti Viktorii Plzeň neudělal, střídal ho po necelé hodině za Michaela Krmenčíka.

Odměna přišla brzy. Necelé čtyři minuty po změně stran. Akci u levé lajny hezky rozjel dorostenec Daniel Samek, který v základní sestavě původně neměl být, dostal se do ní proto, že před utkáním se odhlásil kvůli zdravotním potížím Nicolae Stanciu.

Samek patou vysunul Oscara Dorleyho, ten rovnou centroval. Lukáš Masopust míč nerval hned na bránu, přece jen byl natočený do těžké pozice, proto ho radši zpracoval a rozehrál na úplně volného Alexandera Baha. Jeho ale vychytal skvělým zákrokem Cohen, Kuchtu už ovšem ne. Svou dorážku namířil slávistický útočník snad mezi tři bránící hráče hostů. Prošlo to.

Naposledy se trefil před zhruba třemi týdny v lize proti Slovanu Liberec, kdy pomohl nejen gólem, ale i asistencí k výhře 3:1.

Trenér Trpišovský dokonce neváhal po utkání s Viktorií Plzeň a taky na předzápasové tiskové konferenci označit Kuchtovy poslední výkony za nedostatečné.

Ve čtvrtek se z toho střelec „sešívaných“ vysekal.

V sezoně měl dosud jinak skvělou bilanci: v šestnácti soutěžních zápasech dal sedm gólů a na čtyři nahrál. Tohle byla trefa číslo osm.

Echt důležitá. Slavii vykopla výhra nad Maccabi Haifa na postupové druhé místo ve skupině. Zbývají poslední dvě kola – doma s Feyenoordem a v Berlíně proti Unionu.