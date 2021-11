Sebevědomý střelec Jablonce. V Evropě hezký gól, ale musí přidat v lize

Střílí důležité – a krásné branky. Na hřišti Randers si Miloš Kratochvíl naběhl na krásný pas Tomáše Hübschmana, suverénně obešel gólmana a vyrovnal na konečných 2:2.

Předevčírem proti Alkmaaru si pětadvacetiletý záložník našel centr Jana Kroba a na hranici vápna jej hlavou přizvedl tak chytře, že se za dlouhou parabolou gólman Peter Vindahl-Jensen jen smutně otočil.

„Chodím na přední tyč vždycky a Krobis to ví. Jestli mě hledal, nevím, ale trefil jsem to, jak jsem chtěl,“ řekl autor gólu po remíze 1:1. „Pro gólmana je tohle podle mě hrozně nepříjemný. Couvá do brány, nevidí. Za mě to byl hezký gól a ne jeho chyba,“ zastal se brankáře soupeře.

Kratochvíl proti Alkmaaru přitom původně neměl ani nastoupit. Kvůli zdravotnímu problému, který klub nechce specifikovat, vynechal už nedělní utkání na Slavii (0:5) a před zápasem Konferenční ligy stihl pouze jediný trénink.

„O mém startu se rozhodlo až v den zápasu. Předtím jsem netrénoval, i proto jsem toho měl plný zuby a musel jsem střídat. Zranění se mi zase ozvalo,“ přiznal.

Za ten risk to však stálo. Kratochvíl působí na Střelnici čtvrtou sezonu a za tu dobu se vypracoval v jednu z klíčových osob týmu. I celé FORTUNA:LIGY. Na pozici hráče číslo osm nebo deset patří mezi nejlepší hráče soutěže. Zdobí ho herní inteligence, driblink, střela i dobrá hra hlavou, v práci s míčem jako jeden z mála zelenobílých hostům z Nizozemska stačil. Pouštěl se do kliček, které mu vycházely, špílmachrovi hostů Fredrikovi Midtsjöovi navíc nasadil potupné housle.

„Je to těžké v tom, že furt běháte bez balonu, jen bráníte. A když jej získáte, je složité pak s míčem něco dělat a vyjet ve sprintu dopředu, protože jste všichni zafunění,“ líčil plzeňský odchovanec.

„Byl hodně silný, udržel hodně míčů, i když měl před zápasem zdravotní problémy a byl na hraně. Nakonec nastoupil a vydržel dlouho. Dal branku a byl směrem dopředu jeden z nejaktivnějších hráčů, jsem s jeho výkonem spokojen. Měl jen jeden trénink, zvládl to dobře,“ chválil Kratochvíla kouč Petr Rada.

Je to trochu paradox, protože pokud něco Kratochvílovi coby ofenzivnímu hráči chybí, je to produktivita. Ve FORTUNA:LIZE jsou jeho maximem čtyři vstřelené góly za sezonu. Stejnou porci přitom stihl letos v Konferenční lize v pouhých sedmi startech, počítáme-li i play off se Žilinou.

„Jsem rád za každý gól, i v poháru s Varnsdorfem. Je hezký, že se trefuju v Evropě, ale v lize je to zatím v tomto směru ode mě málo. Chci přidat a víc pomoct týmu,“ okomentoval svou osobní bilanci sebekriticky.

Určitě se však rád trefí i za čtrnáct dní v Kluži.

Radův Jablonec schytal debakl: Tragédie. Laciné branky určily ráz