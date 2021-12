Rada telefon v ruce mít nebude. Přišli jsme o levačku, lituje absence Kroba

Čeká vás proti Kluži zápas podzimu?

„Teď je pro nás každý zápas důležitý, ale tenhle bude poslední ve skupině Konferenční ligy, z které můžeme postoupit. Nicméně i tak jsme v Evropě hráli celkově důstojnou roli, soupeřům jsme se vyrovnali. Na Kluž se budeme maximálně koncentrovat.“

Budete sledovat zápas Randers v Alkmaaru a případně podle jeho vývoje reagovat?

„Samozřejmě víme, jaká je situace. Ale já se budu soustředit na to, aby mančaft hrál tak, aby uspěl. Někdo zápas Randers sledovat bude, ale mě to nebude zajímat, stejně to nemáme ve svých rukou.“

Jakou cítíte energii po nedělní výhře na Bohemians?

„Nálada je trošku lepší, ale mančafty za námi taky vyhrály. Na Bohemce to nebylo jednoduché, dohrávali jsme v devíti, o to víc si toho cením. Kéž by nás to povzbudilo a projevilo se to ve čtvrtek proti Kluži.“

Chybět vám budou Jan Krob a Dominik Pleštil, dva stabilní hráči základní sestavy. Je to velká komplikace?

„Pleštil schází už delší dobu, museli jsme se s tím vyrovnat. Honza Krob nemůže nastoupit kvůli kartám, proto už na Bohemce místo něj hrál Surzyn. Sice to není klasický levý bek, ale už tam nastupoval. Jediný problém je, že jsme ztratili levou nohu ve hře.“

Je pro vás překvapení, že Kluž je kolo před koncem ze hry o postup?

„Pro mě určitě. Bral jsem Kluž jako jeden ze silných týmů, pasoval jsem ji na favorita skupiny.“

Bude to pro vás výhoda, že domácí nebudou mít už takovou motivaci?

„Myslím, že ne. Pořád je to evropská soutěž, pro každý klub určitý závazek, aby v ní výkony byly odpovídající. U tak velkého klubu neexistuje, že by něco vypustil, stejně jako u nás.“

