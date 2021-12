Trpišovský: Jsem ohromně spokojený. Schranzův gól? Výstavní kousek

Postupujete potřetí z posledních čtyř sezon do jarní části jednoho z evropských pohárů. Jak si toho vážíte?

„Strašně těžko se to srovnává. Vždycky musíte za sebou nechat dva týmy. Možná tahle skupina byla dokonce těžší, než v některých soutěžích předtím. Nechali jsme za sebou tým, který se pohybuje v první šestce bundesligy. Měli jsme tam skvělý Feyenoord, co se s Ajaxem honí ve své soutěži. I Haifa hrála výborně. Strašně si postupu vážím. V emocích po zápase bych chtěl říct, že to byl nejtěžší postup. Ale ty předchozí si teď úplně nevybavím.“ (usmívá se)

Jak zápas, který skončil postupovým výsledkem 1:1, vůbec hodnotíte?

„Bylo to velice těžké a náročné utkání. Vlastně oba s Unionem. Ale myslím, že jsme to zvládli zaslouženě. O to víc si toho vážím, protože jsme přešli přes tak silný tým. Kluky jsem dřív káral za evropské zápasy venku, dnes jsem na ně fakt hrdý. Nebyla to jednoduchá situace. Jeli jsme do Berlína bez spousty hráčů, s jiným rozestavením, na strašně těžkém terénu, který víc seděl silovému soupeři. V první půli jsme to odehráli skvěle dozadu, pak jsme se zlepšili i dopředu. Jenom škoda, že jsme utkání nerozhodli dřív. Dali jsme tyč i břevno. Zdramatizovali jsme si to z jedné mála nebezpečných situací před naší brankou.“

Podalo mužstvo pod vaším vedením jeden z nejlepších výkonů po taktické stránce?

„Určitě jo. Hráli proti nám strašně silní ofenzivní hráči. Viděli jsme to i ze všech sestřihů. Upřímně, z celého Unionu šel ohromný respekt. Myslím, že kromě standardky, kdy jsme zapsali na odraženém balonu, si nepamatuji jedinou situaci, kdy jsme se v defenzivě špatně rozhodli. Všechny situace, o kterých jsme se s mužstvem čtyři dny bavili a které byly nebezpečné směrem k nám, tak jsme jim zamezili. Ubránili jsme i série rohů. Jsem ohromně spokojený. Takový pocit jsem dlouho neměl. Někdy jsme hráli zápasy nahoru dolů, hráli jsme i lepší fotbal, ale dnes mužstvo uhrálo přesně to, co jsme potřebovali. Musím vyzdvihnout Lukáše Masopusta. Hledali jsme třetího stopera, nechtěli jsme do toho tlačit Alexe, Maso to vzal na sebe a ukázal se jako správný kapitán.“

Co říkáte na krásný gól Ivana Schranze?

„Přesně tímhle způsobem nám dal dva góly v přípravě za Budějovice. Je to jeho výstavní kousek. Rána nahoru z dvaceti metrů křížem. Někdy se mi ježí chlupy, když někdo z kluků střílí z dvaceti metrů, ale u něj ne. Společně s Olayinkou předvedl heroický výkon. Nejlepší, co je ve Slavii. Neskutečně nám pomohl. Ale já nemůžu říct půl špatného slova na nikoho.“

Vnímáte, že postup je důležitý i z hlediska českého klubového koeficientu?

„Jednoznačně. Postoupila i Sparta, máme šanci se posunout. Česko má dva týmy v jarní části, což je důležité. Pro nás jde o určitou formu rehabilitace po krušných momentech s Ferencvárosem a Legií.“

Koho si přejete ve vyřazovací části?

„Rád poznávám stadiony a kluby, proto bych chtěl Fenerbahce. Byla by tam neskutečná kulisa, navíc mají krásný stadion.“

Na střídání jste měl jen pět hráčů do pole. Došlo před zápasem k nějakým nečekaným komplikacím?

„Nikdo z realizačního se nevešel do dresu… (směje se) Ale vážně, nikdo jiný nám prostě nezbyl. Všichni hráči, kteří jsou na soupisce, tak s námi odjeli. Navíc nám do týmu zasáhla viróza, proto někteří hráči zůstali doma.“

Co nového vám podzim ukázal o mužstvu?

„Jelikož jde o poslední otázku, tak bych chtěl nejprve říct, že jsem moc rád poznal sympatický klub Union Berlín, o kterém jsem neměl takový přehled. Chci jim popřát vše nejlepší do zbytku sezony. Načetl jsem spoustu o jejich historii, a čím vším si prošel. Mají sympatického trenéra. Ale k otázce: tým se vyvíjí, našel si nové role. Když se daří, umí hrát každý. Když jsou těžké situace, ukáže vám to, s kým můžete počítat víc a s kým méně. Je to pro nás skvělá zkušenost. Některé věci bychom řešili jinak, hlavně v otázce programu a vytížení. I pro nás jde o nové zkušenosti. Teď je to happy end. Mluví se mně konečně lehce. Někteří kluci v mých očích skočili strašně vysoko, třeba Sáma (Daniel Samek), jak to dnes zvládl.“