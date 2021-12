Emotivní trefa a lesk v očích. Schranz věnoval postupový gól tatínkovi (†57)

Slavia slaví postup do jarní části Konferenční ligy • Pavel Mazáč (Sport)

Ivan Schranz slaví branku do sítě Unionu • Pavel Mazáč (Sport)

Emoce s ním cloumaly. Útočník Slavie Ivan Schranz si prošel nelehkým obdobím. Přišel o milovaného otce Dušana (†57), vynechal proto i nějaké zápasy. Ve čtvrtek vyběhl do pátého utkání od nešťastné události a poprvé se zapsal mezi střelce. Jeho gól pomohl „sešívaným“ k remíze 1:1 na hřišti Unionu Berlín v Konferenční lize a postupu do jarní fáze. Oči se mu leskly.

Byla to pro něj bolestivá ztráta. Nečekaná událost, šok, když se dozvěděl, že zemřel jeho otec Dušan. Slovenský web noviny.sk přinesl informaci, že se tatínek fotbalisty Slavie Ivana Schranze vydal na projížďku na kole spolu se svou známou. Na konci výletu se oba rozloučili a vydali svou cestou. Z té už se Schranzův tatínek domů nevrátil. Osudným se mu měl stát přechod přes dřevěný mostek. Po pádu ze zhruba dvoumetrové výšky nejspíš zůstal v bezvědomí a utopil se.

Útočník Slavie se po nešťastné události stáhl do ústraní. Potřeboval vše vstřebat. Po 70 minutách proti Sigmě (1:0) 27. října vyběhl do zápasu až 21. listopadu, kdy odehrál 20 minut proti Jablonci. Ve čtvrtek nastoupil popáté a poprvé od ztráty tatínka skóroval. Parádní ranou poslal Pražany do vedení v zápase Konferenční ligy proti Unionu Berlín.

Už při gólové oslavě bylo patrné, jak moc pro Schranze tato trefa znamená. Oči se mu začaly lesknout. „Bylo to pro mě hodně emotivní. Gól věnuji svému tatínkovi a mé rodině. Stejně jako všechny ostatní,“ prohlásil po utkání v rozhovoru pro klubový web, kdy bylo opět patrné, jak citově vypjatý moment to pro Schranze byl.

Trefa osmadvacetiletého útočníka stačila Slavii nakonec na remízu 1:1, která zajistila týmu trenéra Jindřicha Trpišovského místo v jarní fázi Konferenční ligy. „Přesně tímhle způsobem nám dal dva góly v přípravě za Budějovice. Je to jeho výstavní kousek. Rána nahoru z dvaceti metrů křížem. Někdy se mi ježí chlupy, když někdo z kluků střílí z dvaceti metrů, ale u něj ne. Společně s Olayinkou předvedl heroický výkon. Nejlepší, co je ve Slavii. Neskutečně nám pomohl. Ale já nemůžu říct půl špatného slova na nikoho,“ chválil kouč Slavie.