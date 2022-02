Slavia řeší kádr na Evropu: přišla o jedno jméno, chybí odchovanci

Může udělat maximálně tři změny. A ještě přichází o jedno místo na soupisce kvůli odchodu Jana Kuchty do Lokomotivu Moskva. Slavia – a taky Sparta – do dnešní půlnoci odesílají na UEFA soupisky pro jaro v Konferenční lize. Zatímco Letenští podobu svého kádru řešit nemusí, pro českého mistra kvůli chybějícím odchovancům starším 21 let to téma je.