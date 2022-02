Sparta věří ve fanoušky, čeká na vládu. Vrba: Snad někdo dostane rozum

Chtěla by mít na stadionu co nejvíc fanoušků. Logicky, Sparta potřebuje ve čtvrteční úvodní bitvě s Partizanem Bělehrad v rámci Konferenční ligy co největší podporu. Ani ve středu večer ale nebylo jasno, zda její žádost o výjimku bude schválena. Čeká se na jednání vlády, kterému předchází nekonečná rozprava v parlamentu. „Snad někdo dostane rozum a vláda rozhodne, aby lidé mohli přijít,“ zadoufal trenér Pavel Vrba.

Je to tak trochu bizarní situace. V parlamentu České republiky už desítky hodin obstruují opoziční strany, čímž mimo jiné blokují i jednání vlády. Právě na něj ovšem Sparta čeká, mělo by se na něm totiž rozhodnout o případném udělení výjimky pro zvýšení kapacity na domácí duel s Partizanem Bělehrad.

Na očekávanou bitvu zatím může přijít pouze tisícovka fanoušků. O víkendu při tom bude moci navštívit sportovní utkání padesát procent kapacity…

„Mrzí nás to. Doufejme, že v parlamentu už někdo dostane rozum a zkrátí rozpravu, aby vláda mohla rozhodnout o výjimce. A aby naši fanoušci mohli přijít na stadion,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci sparťanský kouč Pavel Vrba. Pouhý den před výkopem zápasu tak na Letné stále pořádně nevědí, na čem jsou. A čas letí jako zběsilý.

„Jsme připraveni uvolnit do prodeje další vstupenky, nicméně představa, že bychom od středečního večera do zahájení utkání byli schopni zaplnit poloviční část stadionu, se zdá být nereálná. Jsme ale připraveni uvolnit do prodeje další tisícovky vstupenek,“ uvedl ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík.

Ať už ovšem bude podpora v hledišti jakákoli, Sparta jde do bitvy se srbským gigantem s jasným cílem. Chce postoupit a konečně zlomit srbskou kletbu. V nedávné minulosti se totiž rozbila o Crvenou Zvezdu i Suboticu.

„Chceme postoupit, proto potřebujeme uhrát co nejlepší výsledek do odvety. K Partizanu ale máme respekt. Je to nejlepší klub v Srbsku, vede tabulku. Jsou silní na míči, mají velice dobrou ofenzivu, kde jsou zahraniční hráči, kteří tomu v útočné fázi dávají rychlost a dynamiku. Srbští fotbalisté jsou naopak spíš fotbaloví a hraví. Respektujeme jejich kvalitu a máme k nim respekt,“ prohlásil Vrba.

Letenský trenér se bude muset obejít bez vykartovaného Tomáše Wiesnera, do utkání by naopak mohl naskočit Ladislav Krejčí mladší, jenž vynechal víkendový střet s Viktorií pro svalový problém.

„Věříme, že bude v pořádku. Je to pro nás strašně důležitý hráč. Ukazuje se to hlavně v těžkých zápasech, kdy potřebujeme hráče, kteří jsou ve výstavbě nadstandardní. Na Slavii to byl právě Láďa Krejčí, který utkání pomohl naklonit na naši stranu. Vypadá to, že by mohl hrát, ale zatím to není stoprocentní,“ uzavřel Vrba.