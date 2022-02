Schranz na beku: Bez protestů, ale překvapený. Jsem vděčný za důvěru

Před týdnem šel do práce s většími nervy než obvykle. Slovenský reprezentant Ivan Schranz dostal proti Fenerbahce ryze defenzivní úkoly. Při personální krizi se ocitl na pravém beku. Trenérskému štábu Slavie však nouzová varianta vyšla náramně. Osmadvacetiletý útočník novou roli zvládl nadprůměrně. „Vzadu je zodpovědnost veliká. Když zastáváte post obránce, za vámi už další hráč není. Vzal jsem to za své, trenéři mi věřili, za to jsem jim moc vděčný,“ usmíval se v předvečer odvety. Dnes už se bude pohybovat ve známějších prostorech trávníku. Situace s levými obránci se zlepšila. K dispozici je Oscar.

V prvním zápase jste si vybojovali nadějné vítězství 3:2. Myslíte, že odveta se bude odvíjet ve stejném duchu, nebo čekáte, že soupeř něčím překvapí?

„Očekávám hodně podobný zápas, jaký jsme odehráli u nich. Fenerbahce je velmi dobrý soupeř. Naším úkolem je, abychom do odvety dobře vstoupili, byli od začátku nebezpeční, vytvářeli si šance. Když splníme všechny požadavky a nároky našich trenérů, tak věřím, že oslavíme postup do další fáze.“

V prvním duelu vás proháněl nebezpečný krajní bek Ferdi Kadioglu, který hrál na vaší pravé straně. Budete si jeho ofenzivní výpady více hlídat?

„Ověřili jsme si, že ve Fenerbahce jsou výborní hráči. Kadioglu, který nastoupil na levém beku, byl velmi dobrý, rychlý a nepříjemný. Vstřelil jejich druhou branku. Pozor si ale musíme dát na všechny. Musíme podat kvalitní a disciplinovaný výkon. To je náš cíl pro odvetu.“

Minulý týden jste nastoupil na nezvyklé pozici. Když jste se dozvěděl, že v Istanbulu budete hrát v obraně, jaká byla vaše reakce?

„Neprotestoval jsem, to určitě ne. Byl jsem spíš překvapený, protože vzadu je zodpovědnost veliká. Když zastáváte post obránce, za vámi už další hráč není. Vzal jsem to za své, trenéři mi věřili, za to jsem jim moc vděčný. Budu se snažit jim důvěru znovu splatit i v domácím utkání, pokud do něj nastoupím.“

Na Fenerbahce může opět dorazit polovina kapacity Edenu. Pomůže podpora z hlediště k postupu do osmifinále?

„Doufám, že jo. Moc se těším, jsou to úplně jiné zápasy, když jsou na stadionu lidi. Atmosféra je jiná, lepší. Trošku jsme si to vyzkoušeli už v neděli v lize s Bohemians, byla to vážně paráda. Celý tým se na čtvrteční zápas moc těšíme, určitě i díky tomu, že dorazí znovu fanoušci.“