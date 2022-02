Vrba: Nevím, jestli je to krize. Radši odchovance než přestupový chaos

PŘÍMO Z BĚLEHRADU | Jde to ještě níž? Sparta ve čtvrtek večer názorně ukázala, že ano. Ze slov o odhodlanosti zvrátit nepříznivě rozjetou bitvu s Partizanem v prvním vyřazovacím kole Konferenční ligy nezbylo vůbec nic. Ve frenetické atmosféře si proti bělehradskému gigantovi prakticky neškrtla, po vyloženě tristním výkonu padla 1:2 a Evropě mává s ostudou. „Krize? Nevím, jestli je to krize. Výsledky ale nejsou podle představ nás všech,“ uznal trenér Pavel Vrba.

Jak moc narušil vaší strategii pro utkání brzký inkasovaný gól?

„Samozřejmě, že první poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Góly si dáme svým způsobem sami. Aut jsme rozehráli tak, jak jsme rozehráli… Pak roh, který vůbec neměl být, měli jsme to vyřešit jiným způsobem. Potom je zápas strašně ovlivněný. Je to chyba. Škoda je, že jsme kontaktní gól nedali dřív, mohli jsme to v závěru víc zdramatizovat. Výsledek byl z naší strany poznamenaný prvním poločasem, kdy jsme hráli velice komplikovaně. Soupeř nás důrazem a agresivitou potrestal.“

V Evropě končíte, v sezoně jste z dvanácti zápasů prohráli hned osm. Jak vystoupení na mezinárodní scéně hodnotíte?

„Když se podíváte na soupeře, narazili jsme na mužstva, která ve svých domácích soutěžích patří k tomu týmům. Pravidelně získávají tituly, mají úspěchy. Ale přiznávám, že určitě ten podzim, který jsme uhráli, pro nás byl příjemný, že jsme se dostali do Konferenční ligy. Po Partizanu je to zklamání, protože jsme oba zápasy prohráli. To je špatně.“

Do odvety jste nepostavil ani jednoho třicátníka. Co vám výkon mladších hráčů ukázal?

„Možná to jsou právě zkušenosti, které mladí hráči potřebují nasbírat. V prvním utkání jsme si nepohlídali nabíhajícího hráče, teď jsme dostali gól po našem autu a rohu, který jsme si způsobili sami. Hráči musí absolvovat konfrontaci s evropskou kvalitou. Čím víc zápasů, tím víc zkušeností. Věřím, že to budoucna by to mohlo být hodně zajímavé, pokud se mužstvo udrží pohromadě.“

V úvodu jara jste vyzkoušel různé varianty sestav a kombinací ve středu pole i na stoperské dvojici. Napadá vás, co ještě změnit, aby se tým nastartoval?

(krátce se zamyslí) „Od té doby, co jsem přišel, je tu pět nových hráčů. Všechny jsme zabudovali do mužstva, to je dobře, Zabudováváme do mužstva i mladé hráče z akademie, chceme jít touto cestou. Je správná. Hráči musí nabrat zkušenosti, každé takové utkání je dobré. Jsou to kroky, které se do budoucna Spartě vrátí, pokud top hráči neodejdou do lepších soutěží, což se klidně může stát, protože o ně je zájem. Jsem přesvědčený, že cesta odchovanců je správná a lepší, než se vrhat do nesmyslného přestupního chaosu, kdy se každou sezonu mění osm devět hráčů. Jsem pro stabilitu a trpělivost.“

Ve druhé polovině ročníku jste ale vyhráli jediný z pěti zápasů. Dá se už mluvit o krizi?

„Krize… Nevím, jestli to je krize. Samozřejmě, že výsledky nejsou podle představ nás všech.“