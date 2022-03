Feyenoord jako nechtěné déja vu. Může to být i výhoda, zní ze Slavie

Jindřich Trpišovský, trenér Slavie

„Feyenoord jsme si nepřáli. Máme s nimi čerstvou zkušenost, ani jeden zápas jsme nevyhráli. Víme, jak moc silný tým to byl. Obzvlášť v zápase u nich jsme byli pod tlakem celý zápas. V Edenu navzdory vyloučení v nastavení srovnali. Už po utkání jsme říkali, že to byl jeden z nejtěžších soupeřů, se kterým jsme se kdy utkali. To nadále potvrzují třeba výsledky s Partizanem. Víme, jak těžký soupeř nás čeká. Kdybych měl říct pozitivní věc na losu, tak jedna určitě je, že odvetný zápas máme doma v Edenu. Fanoušci nám pomůžou. Soupeře známe a víme, do čeho jdeme. U Feyenoordu nedošlo ani k personálním změnám. Máme materiál ze dvou vzájemných zápasů, detailně je známe. Tam byla pekelná atmosféra, což se potvrdilo i v prvním poločase, kdy na nás vlítli a byli jasně lepší. Nebylo slyšet na dvacet metrů. Už jsme si to zkusili, víme, jaký tam je stadion, jaké je tam hřiště a jaká je tam atmosféra. Pro kluky je to určitá zkušenost, nemělo by nás to limitovat tak jako v prvním zápase.“