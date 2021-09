Feyenoord - Slavia 2:1. Pražanům nevyšla první půle, Holeš jenom snížil

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Nejdřív náraz do skály, skoro jako nedávno v poháru ve Velvarech. A pak nadějný pokus o podobný obrat, tentokrát ale neúspěšný. Feyenoord převálcoval Slavii v prvním poločase, a ve druhém to už hosté nedohnali. Prohra 1:2 je sundává z prvního místa skupiny Konferenční ligy, do čela jde právě nizozemský klub.

Na De Kuip to nádherně hučelo. Znělo to jako ta nejhezčí fotbalová písnička – rachot fanoušků. Bylo tu téměř plno, prázdné zůstaly jen dva vrchní sektory v jednom a druhém rohu za brankou hostů. Skoro padesát tisíc diváků. A pořádně to znělo.

„Did you miss us?“ Chyběli jsme vám, hlásil se domácí kotel o pozornost milovaných hráčů Feyenoordu.

Domácí odpovídali nesmlouvavou hrou. Tvrdý přístup, maximální důraz, to byla hlavní příčina, proč Feyenoord v prvním poločase drasticky válcoval Slavii. Hosty už dlouho nikdo takhle nepřehrával.

Velvary snad prominou, ty měly nedávno v poháru taky skvělý nástup proti českému mistrovi, ale pochopitelně ne tak herně vyspělý. „Sešívaní“ vypadali proti nadupanému soupeři chvílemi jako děti.

A Feyenoord toho využíval. Často se dostával do dobrých pozic, do šancí, zatímco Petr Ševčík a spol. do ničeho, do vápna domácích nakoukli sotva párkrát.

Ujaly se dvě akce, obě po silném tlaku domácích.

Při první přiklepl Luis Sinisterra míč Orkunu Kökcüovi, dvacetiletý turecký záložník mířil svou levačkou přesně k tyči, kam Aleš Mandous nedosáhl.

Při druhé to začalo u Alexandra Baha, kterého jako roj včel u lajny odzbrojila přešila hráčů v červenobílých dresech, následné slabé bránění pak umožnilo skórovat Bryanu Linssenovi, kterému na hlavu centroval Tyrell Malacia.

Něco se muselo změnit, to by jinak pro Slavii dopadlo šeredně. Proto trenér Jindřich Trpišovský sáhl o poločase ke třem změnám. Dolů šli Stanislav Tecl, Nicolae Stanciu a Ubong Ekpai, na plac Jan Kuchta, Ondřej Lingr a Srdjan Plavšič.

Zabralo to perfektně. Obraz hry se zásadně změnil, Feyenoord couvnul a Slavia se začala dostávat do jeho obrany čím dál častěji. Hodně aktivní byl Kuchta, pozitivní dopad měly změny i na do té doby se trápícího Ševčíka.

Právě on vymaloval u vápna domácích přesně mířený přímák, který hlavičkoval k tyči Tomáš Holeš. 2:1, zápletka.

Následovaly šance Kuchty, pak Ivana Schranze, kterému vzduchem přihrával Plavšič. A do toho přišel na hřiště Michael Krmenčík.

Přes všechnu snahu už to ale nestačilo. Slavia se sice vyvarovala hrozícího debaklu, zápas zdramatizovala, ale další body do skupiny Konferenční ligy nepřidává.

A pouští Feyenoord před sebe do čela.