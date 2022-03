KOEFICIENT: 15. místo je dál. Slavia proti Řecku, musí zase postoupit

Českým klubům se po čtvrtečních odvetách osmifinále evropských pohárů vzdálila elitní patnáctka v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemským týmům sice ubyli dva soupeři, z 16. místa však ztrácejí na Řecko a 15. pozici, která jako poslední znamená pět mužstev na evropské scéně, už 0,6 bodu. K případnému posunu do patnáctky by tak české celky každopádně potřebovaly postup pražské Slavie do semifinále Evropské konferenční ligy.

Červenobílí sice prošli přes LASK Linec do čtvrtfinále, ale ve čtvrteční osmifinálové odvetě ztratili dvoubrankový náskok a prohráli 3:4. Česko tak nepřipsalo žádný bod, zatímco Řekové získali dva po překvapivém vítězství PAOK Soluň na půdě Gentu. Ztráta tuzemských klubů na patnáctku kvůli tomu narostla o půl bodu.

Za výhru se v pohárech udělují dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě pěti. Řekové mají výhodu v tom, že dělí pouze čtyřmi. Obě země reprezentuje už jen jeden klub. Od semifinále se v Evropské konferenční lize připisuje za postup bonusový bod.

Aby Česko smazalo současnou ztrátu 0,6 bodu a patnácté Řeky přeskočilo, muselo by každopádně projít do semifinále a získat o čtyři body více než PAOK. To znamená minimálně jednou zvítězit a remizovat, zatímco Řekové by už nesměli připsat nic.

Los čtvrtfinále mohl Slavii na PAOK rovnou poslat a rozhodlo by se v přímém souboji, na ten ale může případně dojít až v semifinále. Pražané se opět potkají s Feyenoordem, PAOK jde na francouzské Marseille.

Ve hře o elitní patnáctku zůstává ještě Norsko, které z 20. místa ztrácí na Čechy 0,85 bodu. Severskou zemi zastupuje už jen Bodö/Glimt. Naopak Dánsko a Turecko už po čtvrtku z boje o elitní patnáctku vypadly.

V této sezoně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2023/24. České týmy po minulé sezoně na první patnáctku nedosáhly a v nacházející sezoně budou mít po delší době v pohárech jen čtyři zástupce. Tři z nich půjdou do soutěží UEFA z ligy, jeden z domácího poháru. Pouze šampion si zahraje kvalifikaci Ligy mistrů.

Aktuální pořadí národního koeficientu:

1. Anglie 102,926

.

.

14. Švýcarsko 29,675 (0 týmů ve hře)

15. Řecko 28,200 (1 tým ve hře)

16. Česko 27,600 (1 tým ve hře)

17. Dánsko 27,175 (0 týmů ve hře)

18. Chorvatsko 27,150 (0 týmů ve hře)