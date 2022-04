Loterie Sor, Kolář jako lachtan. Škodí mu, že není jednička, míní Vízek

Strhující zápas plný emocí, sporných momentů i pozoruhodných gólů. Co je hlavní, Slavia po remíze 3:3 na půdě Feyenoordu Rotterdam pořád zůstává ve hře o postup. „Gól Ibrahima Traorého dal do odvety velkou naději,“ glosoval ve studiu iSport.cz Ladislav Vízek, bývalý reprezentant. Řešil se i nepřesvědčivý výkon Ondřeje Koláře nebo další výrazné představení Yiri Sora.

Fanoušci obou klubů museli být na nervy, ti nezaujatí se ale bavili. Úvodní čtvrtfinále Konferenční ligy přineslo dva obraty, nakonec šest branek a také situace, po nichž to na hřišti vřelo. I proto, že v duelech třetí evropské soutěže není k dispozici VAR.

Když Peter Olayinka srovnal na 1:1, hráči Feyenoordu vehementně reklamovali ofsajd Yiri Sora. „Každopádně dobře, že tam videorozhodčí nebyl a gól mohl být uznaný,“ usmál se Vízek. „Feyenoord cítil křivdu. Pak na konci poločasu došlo ke zbytečné strkanici. Slavia by měla být poučená z Glasgowa, nevím, proč hráči hned nešli do kabiny,“ připomněla fotbalová legenda loňský vyhrocený duel na hřišti Rangers.

Druhého hosta studia, redaktora deníku Sport Jakuba Konečného, v dané situaci překvapilo Sorovo počínání. „Jeho chování nechápu. Každý normální fotbalista by v tu chvíli ukázal, že nechce hrát a uvědomil by si, že je v ofsajdu. Bylo to hloupé, Slavii to mohlo stát gól,“ poznamenal Konečný.

Studio iSport.cz: Vízek o emocích a potyčce mezi Slavií a Feyenoordem

Nigerijský rychlík na sebe ale pak upozornil i v dobrém. Obraně soupeře opět několikrát unikl a dorážkou zblízka se i prosadil. „U něj je to loterie. Někdy zazdí obrovskou šanci a jindy pak dá gól, když to ani nečekáte. Ale jeho rychlost je extrémní, takových hráčů je na světě málo. Jen je ještě potřeba spojit to s klidem v zakončení,“ upozornil Vízek.

Obránci nizozemského celku ovšem zjistili, že si na Sora musejí dávat pozor i za týden v odvetě. „On vlastně nepotřebuje moc na to, aby obešel soupeře, prostě si jen kopne míč kolem něj. Bylo vidět, že stopeři Feyenoordu z něj měli velký respekt. Zase potvrdil, že na evropské scéně je to skutečně zajímavý hráč,“ řekl Konečný.

Utkání příliš nevyšlo Ondřeji Kolářovi, který dostal v bráně Slavie zase přednost před Alešem Mandousem. Hlavně třetí gól inkasovaný z přímého kopu vypadal hodně lacině.

„Kolář bude mít trochu alibi, protože se mu rozestoupila zeď. Ta nikdy nesmí uhnout. Ale Ondra to mohl a měl zachránit,“ zhodnotil Vízek. „Technicky to byl šílený zákrok, takovým způsobem do míče nelze jít. Zeď se sice rozestoupila, ale Kolář díky tomu míč viděl a žádná rána to opravdu nebyla. Šel tam jako lachtan, za rámeček si to nedá,“ přidal se Konečný.

Podle olympijského vítěze z Moskvy 1980 nemusí slávistickým gólmanům moc vyhovovat současný stav, kdy se v bráně během posledních týdnů točili. „Psychika mezi nimi určitě musí hrát roli. Kolářovi podle mě ublížilo, že není jasná jednička, byl na to zvyklý. Oba teď ví, že když pustí hloupý gól, mohou hned přijít o místo. Těžká situace,“ uzavřel Vízek.