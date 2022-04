Trpišovský v potyčce: chtěl to uklidnit, ale... Sor s ním měl extra lekci

Páni, tohle byla nefalšovaná divočina. De Kuip zažil krásně šílený večer. Šest gólů, dva obraty ve skóre, osm žlutých karet, strkanice trenérů, chyba Ondřeje Koláře a na samý závěr, v páté minutě nastavení, patička Ibrahima Traorého znamenající slastnou plichtu 3:3 . Slavia si z pekla Rotterdamu veze nadějný výsledek do odvety. Do potyčky na konci první půle se zapojil i kouč Jindřich Trpišovský, který den před utkáním sám ukazoval Yirovi Sorovi, jak má pracovat na hraně ofsajdu.

Pražané sehráli první povedenou akci až těsně před poločasem. A hned z toho byl gól. Z pravé strany doputoval míč k Olayinkovi, který nadvakrát poslal míč do sítě. Jenže…

Na brankové čáře se aktivně zapojil do situace v ofsajdovém postavení Yira Sor. Možná střelu i lehounce lízl špunty kopačky. Domácí byli vzteky bez sebe. Reklamovali nedovolené postavení. Seběhli se k tureckému sudímu Halilu Melerovi, atakovali i pomezního. Trenér Arne Slot mlátil a kopal do lavičky, máchal rukama. Na vyrovnání se ale nic nezměnilo. I proto, že VAR v Konferenční lize není.

Do konce poločasu pak Feyenoord reklamoval dvě penaltové situace. Nervy byly na pochodu. Po skončení prvního poločasu se emoce ještě vyostřily, hráči Feyenoordu vyčítali rozhodčímu Halilu Melerovi kontroverzní verdikty.

Do všeho se přimotal Olayinka, k němu přiběhl asistent trenéra Marino Pusic. Začala strkanice, za vteřinu se přiřítil v bílé kšiltovce také Trpišovský. Oběma rukama strčil od Pusice. Řvali na sebe. De Kuip bouřil. Z hlediště lítalo všechno možné.

Studio iSport.cz: Vízek o emocích a potyčce mezi Slavií a Feyenoordem

„Nechtěl jsem být tak aktivní, běžel jsem situaci uklidnit. Petera někdo držel po krkem, snažil jsem se tam vlétnout, aby k něčemu nedošlo,“ popisoval zjitřené emoce kouč Slavie. Ve sporu byly obě lavičky. Meler ukázal asistentovi Feyenoordu červenou kartu, Olayinku a gólmana Marciana jen „vyžlutil“, slávistický trenér šel do kabin bez trestu.

„Slavia by měla být poučená z Glasgowa. Nevím, co Olayinka dělal, a proč hráči hned nešli do kabiny. Možná i proto tam Jindra přiběhl,“ glosoval situaci ve studiu iSport.cz Ladislav Vízek s odkazem na loňský vyhrocený souboj s Rangers.

Po pauze byla Slavia dlouhé minuty lepší. I díky démonovi Sorovi. Mimochodem, ve středu na úplný závěr tréninku, zůstal Trpišovský na place s Nigerijcem sám. Ukazoval mu, jak se má chovat na ofsajdové hraně, v teplákách pobíhal uprostřed hřiště, Sor vše poslušně sledoval.

V druhém poločase si pak z názorné lekce vzal to nejlepší. Chytrými náběhy trhal obranu soupeře, v první šanci mířil vedle. V té druhé se už nemýlil, a po Schranzově střílené přihrávce v klidu zakončil.

Strhující duel nakonec skončil 3:3, ve čtvrtek se v Edenu těšte na rozhodující bitvu. Bude to stát za to.