Trpišovský: Horská dráha! Nedat tam Lingra bylo těžké. Ofsajd? Nevím

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Vystihl to naprosto přesně. „Dnes jsme sedli na horskou dráhu, bylo to nahoru dolů,“ usmíval se na tiskové konferenci Jindřich Trpišovský. Sám se málem popral, když se o pauze strkal s Marino Pusicem, asistentem trenéra Feyenoordu. Nádherný zápas v úžasné kulise Slavia dovedla v nastaveném čase do remízy 3:3 . Za týden se v Edenu hraje rozhodující bitva o postup mezi nejlepší čtyřku Konferenční ligy.

Jak hodnotíte zápas?

„Bylo to střídavě oblačně. Dobře jsme do utkání vstoupili, v naší slušné pasáži jsme kopali roh a z brejku jsme dostali polovlastní gól. Pak nás Feyenoord zmáčkl, byli jsme všude pozdě a špatně si přebírali hráče. V naší hluché části soupeř trefil spojnici. Pak se nám podařilo vyrovnat gólem Olayinky. V druhé půli jsme byli hodně nebezpeční, dali jsme na 2:1, hráli jsme nejlepší pasáž, soupeř měl s námi velké problémy. Další dvě skvělé příležitosti jsme neproměnili. Ke konci zápasu jsme dostali dva nevynucené góly, po zbytečné standardce jsme inkasovali na 2:3, zničehonic jsme prohrávali. Nakonec se nám podařilo srovnat na 3:3. Byl to skvělý zápas, šest gólů, spousta šancí, výborné individuální výkony. Dali jsme tady tři góly, měli hodně dobrých přechodů do otevřené obrany. Musíme to brát. Je super, že jsme si vynutili remízu. Jdeme do finále. Nic se nezměnilo.“

Co se stalo o přestávce při hromadné strkanici? I vy jste byl velmi aktivní.

„Nechtěl jsem být aktivní, chtěl jsem to uklidnit. Bylo tam klubko hráčů, začalo se to kumulovat. Měl jsem obavu, aby se kluci do něčeho nenechali vmanévrovat. Petera někdo držel pod krkem, snažil jsem se tam vlétnout, abych oddělil hráče, a dostal se do strkanice sám. Bylo by samozřejmě mnohem lepší, kdyby případnou červenou kartu viděl někdo z realizačního týmu.“

Sestavu jste poskládal ze tří defenzivních štítů. Jaký to mělo účel?

„Ještě nás čeká jeden zápas, nechci to úplně rozebírat. Sestava vycházela z personálního složení. Plánem bylo využít Lingra na střídání. Chtěli jsme se také poučit z prvního zápasu, abychom ve středu hřiště neprohrávali souboje. Bylo to něco za něco. Bylo těžké Linžiho na hřiště s takovou formou nedat. Ale chtěli jsme dát do zápasu hráče, kteří vydrží devadesát minut. Linži je elektronek, který se vždycky úplně vydá. Málokdy dá celé utkání.“

Bude výhodou hrát odvetu doma? I vzhledem k emocím, které provázely celý zápas?

„Jaká to dnes byla výhoda pro Feyenoord, tak za týden bude pro nás. Když jsou na De Kuip emoce a vytvoří se tlak na rozhodčí, je to fakt uragán. Naštěstí jsme to zvládli. Jedeme domů, bude vyprodáno. Známe kulisu. Pro hráče a pro všechny z nás to bude výhoda. Užijeme si to. Pevně doufám, že zápas bude v takové kvalitě jako dnes.“

Chyboval Ondřej Kolář při třetí brance z trestného kopu?

„Viděl jsem to jen v reálu… Koli hrál velice dobře nohama, výborně za obranou. U toho třetího gólu šlo hlavně o zbytečnou standardku. Míč šel do autu, nemuseli jsme faulovat. Co jsem mluvil s klukama, rozestoupila se zeď. Obecně dostat gól na 2:3 z takové pozice strašně mrzí. Navíc jsme věděli, jak to Kökcü kope. Jestli balon vážně prošel zdí, je to trestuhodný. Samotný brankářský zákrok nedovedu zhodnotit. Musím to vidět nejprve na videu.“

V Evropě dostáváte spoustu branek, naopak jich hodně střílíte. Čím to je?

„Ano. Dostáváme víc, branek než jsme zvyklí. Potkáváme se totiž s týmy, jejichž hlavní síla je v ofenzivě. Zápasy jsou trochu jinak vedené, než ve skupině. My máme také útočnou sílu, jsme schopni se dostávat do mnoha šancí. Na druhou stranu bych řekl, že soupeři neposkytujeme většího množství příležitostí, ale dostáváme góly ze standardek.“

Po brance Sora na 1:1 soupeř vehementně protestoval. Poukazoval na Nigerijcovo ofsajdové postavení. Jak jste to viděl?

„Vůbec nevím. Nevěděl jsem, proč soupeř tak protestuje. Nedovedu to posoudit. Dnes jsme sedli na horskou dráhu, bylo to nahoru dolů.“

