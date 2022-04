Weber o hádce na hřišti: To si vyřeší kabina. Chyba? Slavia neustoupí

Těsně před uplynutím hodiny zápasu přišel klíčový okamžik. Po chybě Aleše Mandouse zamířil do prázdné branky Nigerijec Cyriel Dessers a opět dal v Edenu dva góly. Sešívaný brankář jen těžko krotil emoce, utěšovali ho spoluhráči i rozhodčí. A situaci komentovali i hosté studia iSport.cz.

„Do druhé půle mančafty vstoupily opatrně a branka byla strašná rána. Obrovská chyba. Rozhodla, protože Slavia už nenabrala tempo z prvního poločasu. Musela odkrýt některé prostory. A pak už byla jen otázka času, než padne třetí gól,“ prohlásil Jozef Weber.

Z pohledu na hřiště bylo jasně vidět, jak si brankář chybu vyčítá, teď je ale potřeba se z ní rychle otřepat. „Pomůžou mu hráči, v tomhle jsou solidární. Pro trenéra je to těžší, protože to byla hrubá chyba. Naštěstí má Slavia dva vynikající gólmany, takže si o víkendu poradí. Od krátkých rozehrávek ale Slavia neustoupí, tahle chyba nebyla systémová. Hráči tam byli, byli v nabídce, dobře se točí. Nemají důvod od toho odcházet,“ zamyslel se nad taktikou sešívaných založené na postupném budování útoku.

„Slavia má vynikající gólmany, ale ani jeden není v topu,“ všiml si expert Sportu Ondřej Škvor. „Oba už jsme viděli chytat líp, teď dělají chyby. Pokud bychom chtěli nacházet problém pro ligu, tak možná je na brankářském postu. Nejdůležitější bude psychická pomoc,“ zamyslel se.

Neklapala ani stoperská dvojice Ousou – Kačaraba: „Nebylo to ono. Kačaraba v poslední době z různých důvodů nehrál. Nemoc, karty… A tady bylo utkání ve strašném tempu. Na konci nestíhal nikdo z té trojice. Ani Ousou, ani Talovierov. O to víc byla škoda, že nemohl nastoupit Holeš,“ pojmenoval zkušený trenér klíčovou absenci.

Televizní kamery zaznamenaly i ostřejší debatu mezi Ibrahimem Traorém a Maksymem Talovierovem, kde padala ostrá slova i gesta, především ze strany mladšího ze zúčastněných. „Určitě si to vyřeší kabina. Traoré makal a Talovierov je tam krátce a učí se. Mohou pracovat emoce a v kabině si mohou v klidu plácnout,“ tuší Weber. Podle Ondřeje Škvora bude hrát roli o osobnost trenéra: „Jestli je to zdravý tým, což myslím, že Slavia je, tak se to bude řešit líp. Pan Trpišovský to má dobře zmáknuté.“

I přes vypadnutí je ale působení Slavie v Evropě velkým úspěchem. A možná ani ne maximem jejích možností. „Není to strop, ale je to obrovský úspěch. Slavia je konkurenceschopný tým a mohla by jít i dál. Konferenční liga není žádná ČFL mezi evropskými poháry, jsou tam strašně kvalitní týmy, u kterých chceme, aby tu hráli,“ říká Jozef Weber.