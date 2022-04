ANALÝZA prohry Slavie: komunikace stoperů, mág Traoré i futsalový trik

Střet Slavie s Feyenoordem, po němž hosté oslavili díky výhře 3:1 v Edenu postup do semifinále Konferenční ligy, měl tempo, také byl ovšem plný chyb (především ze strany slávistické defenzivy), taktických manévrů. Co zejména zaujalo?

Stopeři: risk i špatná komunikace

Bez držáků to (zatím) nejde. Slavii chyběli důležití muži defenzivy Tomáš Holeš a David Hovorka, Ondřej Kúdela zůstal na lavici. Za stopery jdou především první a třetí gól. Při obou Slavia doplatila na zbytečný risk.

Při prvním se Aiham Ousou natahoval za míčem z autu, lehce ho tečoval. Byla to chyba. V tu chvíli měl mít balon najisto, nebo situaci odcouvat. Změnil jeho směr, proto nezasáhl druhý stoper Taras Kačaraba. Ani on však nebyl bez viny. Šel do míče jako poslední hráč rovněž na risk, nepočítal s další možností, zádrhelem. Nebyl v otevřeném postavení, tudíž v momentu, kdy viděl, že nezasáhne, nebyl připraven na rychlý obrat. Toho využil později skórující Cyriel Dessers. „Byla tam chyba v komunikaci,“ uznal Kačaraba.

Ukrajinec udělal minelu také při třetí brance. Na půlce nesmyslně vystoupil, prohrál souboj a Feyenoord šel do otevřené obrany. Brejk vyřešil a v tu chvíli bylo rozhodnuto.

„Feyenoord to odehrál trochu zkušeněji, trestal naše chyby,“ hodnotil Kačaraba.