Provod vzkázal Trpišovskému: Díky, trenére, že jsem na Gibraltaru nehrál

Máte na mysli umělou trávu, na níž St Joseph’s doma hrají?

„Podmínky tam nebyly pro moje koleno úplně ideální, už trénink před zápasem pro mě byl složitější. Proto jsem byl spíš rád, že jsem nenastoupil a chtěl bych tímto oficiálně poděkovat trenérovi, že jsem nemusel hrát.“ (smích)

Jindřich Trpišovský: „Tam jsem to mohl svést na umělku, teď už to nemám na co svést.“ (smích)

Takže teď už jdete na věc? Hezky na přírodní trávě…

„Budu rád, když budu moci nastoupit.“

Bude to pro vás první evropský zápas po více než roce od čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. Jak se těšíte?

„Strašně. Bylo to tak, měl jsem dlouhé zranění a kvůli těmhle zápasům hrajeme fotbal, Evropa je něco speciálního, bude to pro mě obecně první ostrý zápas po delší době, těším se na to moc, vlastně my všichni.“

Historicky nejvyšší výhrou Slavie v pohárech je 5:1 nad Osijekem, Mouscronem a Partizanem v prodloužení, které klub zaznamenal na začátku tisíciletí. Máte motivaci to překonat?

„Pro mě je to nová informace, ale samozřejmě jakýkoliv rekord, nebo stopa, kterou tu můžeme zanechat, je dobrá. Takže díky za tu informaci a budeme se snažit, abychom to překonali.“ (smích)

Ještě k vám osobně, co říkáte na konkurenci ve středu zálohy, kam v létě přišel Christ Tiéhi a Matěj Valenta?

„Konkurence je zdravá a dobrá, ve Slavii to nikdy nebude jiné. Na všech postech je tu obrovská kvalita a pak je na jednotlivcích, jak se s tím poperou a dokážou buď navázat na to, jak tu hráli dřív, třeba se posunuli, nebo pro nové hráče, aby se tu ukázali a prosadili se. Je to motivace pro všechny, noví hráči nám přinesli kvalitu a je to na každém z nás, abychom ukázali, že ve Slavii můžeme hrát.“