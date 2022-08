Smutný odlet Slavie bez Ewertona, doma zůstal i Provod. Další uvidí

O tom, že nepoletí brazilský záložník Ewerton, se vědělo, jeho absence bude po skluzu ze zápasu se Zlínem kvůli poškozenému kolennímu kloubu a vazům trvat minimálně měsíc , ne-li déle. K němu se přidává další nešťastník – Lukáš Provod. Slavia odcestovala v úterý odpoledne do Atén k odvetě třetího předkola Konferenční ligy bez těchto dvou důležitých hráčů.

„Je to takové smutné, ale to je fotbal. Viděli jsme to všichni. Bohužel s Ewem nemůžeme počítat, je zraněný i Provi. Uvidíme, odletí s námi Petr Ševčík i Moses Usor, ale rozhodne se až na místě, jestli je budeme moct využít,“ řekl pro klubovou televizi asistent Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký, jenž zmínil hráče, kteří si odnesli šrámy z minulého ligového zápasu se Zlínem.

Až na Lukáše Provoda, ten totiž už v nedělním zápase nebyl k dispozici ze zdravotních důvodů, předtím ve čtvrtek proti Panathinaikosu nastoupil na úplný závěr místo Ibrahima Traorého.

K jeho zranění mělo dojít právě v mezidobí, na tréninku si přivodil menší trhlinu ve svalu, která ho vyřadí přibližně na deset dní. Kromě odvety s Panathinaikosem je tak pravděpodobné, že vynechá i příští ligové střetnutí v Jablonci.

Stav Ewertona je vážnější, po surovém zákroku Martina Cedidly bude mimo hru minimálně měsíc, původní prognózy nicméně byly ještě horší. Ty by se na základě provedených vyšetření neměly potvrdit, při delší rekonvalescenci by Brazilec mohl být zpátky ve hře asi za měsíc a půl.

„Bohužel s Ewem to je fakt špatné, takže ten s námi vůbec nepoletí a je to pro nás velké oslabení. Je to skvělý ofenzivní hráč, který umí dát gól i zahrát standardku, takže nám bude hodně chybět,“ říká Houštecký.

Slavia nicméně jede k zápasu ve výhodě, nemusí nic honit, z prvního domácího utkání proti Panathinaikosu má náskok 2:0, soupeři bude jistě chybět vyloučený útočník Sebastian Palacios.