Slavia proti Zlínu: žluté „saně“? Komise měla jasno. Santos zase chyboval

Před sezonou byl Eduardo Santos považovaný za největší letní posilu Slavie. Copak o to, talentu a herního umu má na rozdávání, ale své přednosti zabíjí vlastní ležérností a zlým rozhodováním. Ve čtvrtek byl vyloučený proti Panathinaikosu po hloupém faulu na Andraže Šporara. Trenér Jindřich Trpišovský nazval Brazilcovo počínání zkratem. V neděli přidal vysoký elegán další dvě hrubice. Před prvním gólem Zlína špatně rozehrál. O chvíli později, pro Slavii za nebezpečného stavu 2:1, se pouštěl do hazardních manévrů na polovině hřiště. O míč přišel a z brejku mohl soupeř vyrovnat. „Někdy je nebezpečný pro naši branku víc než soupeř,“ povzdechl si slávistický kouč.

Dokonalé narozeniny

David Jurásek ještě neví, kolik bude za narozeniny platit do týmové pokladny, ale levné to rozhodně nebude. Proti Zlínu, v den svých dvaadvacetin, naskočil v základní sestavě a z pozice levého obránce dvakrát skóroval poté, co pokaždé precizně zavřel zadní tyč. Lepší neděli v životě nezažil. „Doufal jsem, že nastoupím, za šanci jsem vděčný. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ usmíval se po utkání. Pro zápasy třetího předkola Konferenční ligy s Panathinaikosem přitom jeho jméno nefiguruje na soupisce. „Beru to jako motivaci, abych se tam příště dostal,“ neklesá na mysli dvaadvacetiletý borec.