Trpišovský: U Sora je dobrý příslib, o stoperovi rozhodne i Ševčíkův stav

Co zdravotní stav hráčů Petra Ševčíka a Mosese Usora?

„Moses s námi ještě v pondělí nemohl absolvovat trénink, v úterý už ano, takže věříme, že to bude pokračovat dál a že bude v pořádku. Petr Ševčík má to zraněné místo pořád hodně bolestivé, v úterý netrénoval, uvidíme co během středy a čtvrtka po rozcvičení. Takže Usor bude k dispozici na sto procent, Petr je tak padesát na padesát.“

A Yira Sor?

„Yira v úterý absolvoval první lehčí trénink, ve středu šel do týmového, je tu příslib, že by mohl být na část zápasu připravený, ale bude to taky otázka jeho prahu bolesti, protože doléčený ještě není. Bude dělat všechno naplno a podle toho uvidíme, co to udělá. Na část zápasu by ale měl být k dispozici.“

Vyřešíte absenci stopera Eduarda Santose Tarasem Kačarabou, nebo Tomášem Holešem?

„Myslím, že Tomáš byl vyčerpávající. To je všechno.“ (smích)

Odpověď Tomáše Holeše: „Už jsme to řešili, ale nechci prozrazovat, uvidíme po předzápasovém tréninku. Po něm se dozvíme, jak přesně bude vypadat sestava na čtvrtek.“

Jak by to pak navazovalo, kdybyste se třeba rozhodl pro Holeše na stopera a musel ho tak nahrazovat ve středu zálohy?

„Je to jeden z úhlů pohledů, který se nabízí, protože minulý zápas jsme zvládli do defenzivy velice dobře. Tady bude ale jiný povrch, týmy mají před zápasem jinou startovací čáru, jiná atmosféra… Minule nám to fungovalo, ale soupeř bude chtít něco změnit. Nabízí se třeba i to, abychom naši sestavu upravili typologicky, Tomáš má se stoperem obrovské zkušenosti… Hodně rozhodne stav Petra Ševčíka, od toho se to bude odvíjet.“

