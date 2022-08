Mandous o zákrocích, flegmatismu i laserech: Snad už to nikdy nezažiju

Jeho dva skvělé zákroky udržely skóre na 0:0 po půli, a i když nakonec přece jen inkasoval, těší Aleše Mandouse, jak si Slavia s náročnou odvetou poradila. „Moc si toho cením, protože jsme to uhráli v těžkém prostředí, věděli jsme, že u nich to bude něco jiného než doma, mnohem složitější. Ale i když jsme dostali gól, tak jsme ten postup udrželi,“ říká spokojeně.

Pomohly tomu i vaše zákroky proti Andraži Šporarovi a Aitorovi, který byl složitější?

„Asi ten proti Aitorovi, možná tam byla nějaká blokovaná střela, teč, nevím, musel jsem se vracet do pozice. Byla to taková nečitelná situace, ale zvládlo se to.“

Do těžké pozice jste se dostal i při jednom výběhu, kdy vám následně rozhodčí pískl faul na Šporara a dal vám žlutou. Jak jste to viděl?

„Byl to dlouhý balon za obranu, čekal jsem, že míč asi víc klouzne, že si to dám na prsa, ale balon zůstal skoro stát, tak jsem to musel hrát kolenem. Podle mě to ani faul nebyl, rozhodčí to ale písknul a dal mi žlutou, nedá se nic dělat.“

Celkově těžké chvíle v bráně?

„Hodně těžké, na začátku jsme hráli pod jejich kotlem, tam nebylo slyšet na metr, hned ve druhé minutě jsme pak čelili velké šanci, kluci se špatně posunuli, nedohodli jsme se a měli velkou příležitost. Naštěstí jsem tu střelu trochu posunul, aby to ten hráč nedával úplně do prázdné, zaplať pánbůh za to.“

Pomáhá vám při takové atmosféře, že jste trochu flegmouš?

„Jo, asi jo, nestresuju se tím. V tomhle prostředí by chtěl hrát asi každý, i když je to venku… Ale ti fanoušci jsou do toho tak zapálení, že vás to vtáhne. Pak nejde řešit nic jiného než zápas.“

Používali proti vám ale lasery, jak vám to komplikovalo život na hřišti?

„Určitě to nepatří do fotbalu a je to nepříjemné. Při jednom přímáku za vápnem na mě z protější tribuny svítily asi dva nebo tři, je to hrozně nepříjemný. Ještě jsem se s tím sám nikdy nesetkal a doufám, že už to nikdy nezažiju.“

Příští soupeř Raków, věříte si na postup?

„Ještě je to daleko, dvojzápas. Musíme se teď připravit o víkendu na Jablonec a až pak přijde na řadu Polsko.“