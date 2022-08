Papszun vs Trpišovský: mimořádné úspěchy i platy. V čem se trenéři liší?

PŘÍMO Z POLSKA | Dva mimořádní trenéři. Špičky ve střední Evropě. S přívlastkem úspěšní. S výjimečným postavením ve svých klubech a luxusní gáží. Marek Papszun a Jindřich Trpišovský. Mnohé je spojuje, mnohé rozděluje. Dnes do sebe poprvé třísknou hlavami. V Čenstochové je připravený první zápas play off o postup do Konferenční ligy mezi Rakówem a Slavií.