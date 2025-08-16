Předplatné

ONLINE: Jablonec - Slavia 1:0. Chramosta udeřil! Schranz upadl ve vápně, sudí nepískal

Jablonečtí fotbalisté oslavují trefu Jana Chramosty (vpravo)
Jablonečtí fotbalisté oslavují trefu Jana Chramosty (vpravo)Zdroj: Michal Beranek / Sport
Náramná kulisa při utkání Jablonce proti Slavii
Kapitán Slavie Jan Bořil tahá Lamina Jawa za trenýrky
Jan Chramosta v dresu Jablonce
Jan Chramosta v dresu Jablonce oslavuje gól proti Slavii
Jablonecký útočník Lamin Jawo v souboji s Igohem Ogbuem ze Slavie
Slávistický brankář Jindřich Staněk se natahuje po míči
Slávista Igoh Ogbu padá přes Lamina Jawa z Jablonce
Sobotní večer fotbalové Chance Ligy patří představení úřadujícího mistra. Slavia v rámci 5. kola startuje na hřišti Jablonce, kde se pokouší přidat další tři body a udržet si po tři zápasy trvající sérii bez inkasované branky. Ale pozor pro Pražany, gól při posledních dvou startech neobdrželi ani Severočeši, kteří navíc taky ještě neprohráli. Na Střelnici by tým kouče Jindřicha Trpišovského velice rádi potrápili podobně jako na úvod ročníku Spartu. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
6Jablonec42205:28
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

