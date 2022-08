Šmicer o cizinecké legii ve Slavii: Kabina dělá tým, osa by měla být česká

Vítěz Champions League z roku 2005 je ambasadorem Konferenční ligy a rád by při losu základních skupin tahal z osudí jméno sešívaných. To ale v Edenu musí červenobílí ve čtvrtek vyhrát o dvě branky. „Měli jsme v sestavě pár změn, musí si to sednout. Trenéři s tím různě míchají, aby našli nejlepší sestavu a tým se rozjel. Každopádně potřebujeme postoupit,“ hlásí Šmicer.

Kouč Jindřich Trpišovský aktuálně sází na cizineckou legii, což je v rozporu se současnou filozofií Plzně či Sparty. V minulosti zahraniční fotbalisté přinášeli individuální nadstandard, nyní ale většina z nich podává průměrné výkony. V Čenstochové byli v základní sestavě pouze čtyři Češi a v obranné linii před brankářem Alešem Mandousem ani jeden, byť Ivan Schranz nastoupivší na kraji je slovenským reprezentantem.

„To je spíš otázka pro trenéra, který s tím pracuje. V Čechách je specifické prostředí a kabina tady dělá velké procento úspěchu. Vždy je lepší, když je osa složená z českých hráčů a drží tu partu za pačesy. Je potřeba, aby osa v kabině byla česká,“ přidává myšlenku trojnásobný český šampion z let 1996, 2008 a 2009.

A která z letních z posil na něj dosud udělala nejvýraznější dojem? „To se zatím nedá říct, je začátek sezony. Moses Usor dal ze začátku pár hezkých gólů… Ale že by mě někdo zaujal, že bych si řekl: Ty jo, to je trefa jako Sima, tak na to bych si ještě počkal… Je vidět, že ty evropské zápasy jsou pod tlakem, někteří kluci mohou být nervózní. Počkejme, co budoucnost přinese,“ uzavřel Šmicer.