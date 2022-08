Holeš: V Polsku byl náš výkon bojácný. Pár penalt si pro jistotu kopnu

Ve Slavii zažil Tomáš Holeš spoustu nádherných a důležitých zápasů. Třeba v Lize mistrů, v play off evropských soutěží. Ví moc dobře, jaká paráda je být na podzim v základní skupině některého z pohárů. Jenže sešívaným po trudné porážce 1:2 v Čenstochové vážně hrozí kolaps v play off o Konferenční ligu. A tím pádem sezona mimo Evropu. „Nikdo z nás o to nechce přijít. Uděláme všechno, abychom postoupili,“ burcuje kapitán Slavie.

Stanislav Tecl po nedělním zápase s Pardubicemi říkal, že výkon týmu musí vypadat jinak, než v Rakówě. Svedete to?

„Celé je to o přístupu. Běžecky musíme výrazně přidat, v Polsku byl náš výkon bojácný. Doma to musíme rozbalit úplně jinak. Třeba jako v neděli proti Pardubicím. Takový výkon by mohl na Raków platit.“

Nechci nic přivolávat, ale co by pro Slavii znamenalo vypadnutí z Evropy?

„Nebylo by to dobré pro nás ani pro fanoušky. Přišli bychom o krásné evropské zápasy, o zkušenosti. Pro mě to jsou vždy speciální utkání, na které se dlouho chystáme. Vystoupíme z české scény, jde vždycky o moc fajn zážitek. Nikdo z nás o to nechce přijít. Uděláme všechno, abychom postoupili.“

Spoléháte na sílu domácího prostředí?

„Určitě. Domácí zápasy nám dlouhodobě svědčí. Vždycky se hraje před úžasnou kulisou. Já si pokaždé říkám, jak je krásné hrát v Edenu. Doufám, že bude vyprodáno a že nám to pomůže.“

(do odpovědi vstoupí tiskový mluvčí Michal Býček: „Prodáno je sedmnáct tisíc vstupenek, zbylé jsou ještě na pokladnách.“)

V Čenstochové jste za celý zápas nevystřelili na branku, vyjma vašeho nepovedeného, ale gólového centru. Jak upravíte hru, aby to bylo jinak?

„Bylo to o pohybu. Kvůli tomu jsme si nevytvářeli dobré pozice. Soupeři jsme statickou hrou dovolovali nás ubránit. Stíhal nás odpresovat a my se nedostávali k naší hře. Jen Moses Usor měl dvě dobré pozice, pokaždé scházelo kousek, aby trefil bránu. Potřebujeme nutně zlepšit pohyb a řekneme si něco i k taktice. Ale to tady nebude odtajňovat.“

Půjde o jedno z nejdůležitějších utkání od vašeho příchodu do Slavie?

„Řeknu to trochu jinak: v této sezoně jde o nejdůležitější zápas. V minulých letech jsme odehráli důležitější utkání, třeba v Lize mistrů, v play off zápasech… Momentálně je však odveta s Rakówem ta nejdůležitější. Jde o hodně a všichni si to moc dobře uvědomujeme.“

Po porážce v úvodním duelu Slavia naposledy otočila dvojzápas v roce 2016 proti Levadii Tallin. Je na čase to změnit?

„Samozřejmě. Prohráváme o gól, výsledek nám nehraje do karet. Věřím, že to ve čtvrtek společně s fanoušky zlomíme na naši stranu a postoupíme.“

Trpíte nervozitou před velkými duely?

„Cítím ji před každým zápasem. Hrajeme ve Slavii, jsme pod tlakem, nervozitu vnímám. Ale ona opadne těsně před utkáním a bude to dobrý.“

Vyzkoušíte si na posledním tréninku pokutové kopy?

„Je to jedna z možností, jak se zápas může rozhodnout. Hromadně je asi pilovat nebudeme, kluci k nim určení si je trénujou sami. Já penalty nekopu. Pokud bych nutně nemusel, tak bych na ni nešel. Ale určitě si jich pro jistotu na tréninku pár kopnu.“