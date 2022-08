Slavia do Evropy: další šachy à la Trpišovský, „klud“ i vzkaz Tvrdíkovi

Video se připravuje ... To, co by jiným vystačilo hned na několik zápasů, pražská Slavia napěchuje do jednoho… Jako do toho odvetného s Rakówem Čenstochová v play off Konferenční ligy (2:0 v prodloužení, první zápas 1:2). Ať už jde o zásadní a expresní úpravu rozestavení a další nové role pro jednotlivé hráče, nebo dramatické peripetie během utkání s euforickou pointou. Co všechno tedy ukázal souboj s nepříjemným polským soupeřem a co vypověděl o mužstvu i trenéru Jindřichu Trpišovském před dalším evropským dobrodružstvím?

Továrna na nápady jede naplno Strategie a taktika v podání Jindřicha Trpišovského a jeho štábu, to je hotová fotbalová fabrika chrlící důmyslné fotbalové plány, strategie, fígle. Někdy to vypadá až na nadprodukci, nicméně poslední z nich, změna zažitého rozestavení, měl výrazný podíl na rozražení dveří do skupiny Konferenční ligy. Jakkoli lze na druhé straně konstatovat, že by se Slavia nemusela dostávat do situací, kdy musí po takových tazích sahat a celkově byla hodně na hraně. Začneme defenzivou. Ještě dva dny před zápasem podle Trpišovského mužstvo v nácvikovém tréninku pracovalo s tradiční čtyřčlennou obrannou řadou, ale pak při vědomí pozic ofenzivních es Rakówa došlo k úpravě. „Sedli jsme si s nejzkušenějšími hráči a probrali to,“ vyprávěl slávistický trenér a sám mluvil o risku. Vyplatil se. A je přitom dost dobře možné, že právě hra na tři stopery by nejvíc vyhovovala dvojici Aiham Ousou – Eduardo Santos, kterou trenéři opět dali dohromady, a eliminovala jejich slabší stránky. Zvlášť Brazilcovy. „Chemie mezi nimi nefunguje, mají to spolu velmi složité. Když Santose přiváděli, myslel jsem si, že ho berou jako třetího stopera a budou hrát 3-5-2 s dvěma halvbeky,“ řekl ve videopořadu Ligový insider ještě před utkáním bývalý výtečný stoper Erich Brabec. A stalo se. Výjimečně použitý Lukáš Masopust nebo už mnohokrát dozadu posunutý Tomáš Holeš na stoperu obstojí, ideální by bylo, kdyby se mezi Ousoua a Santose postavil uzdravený David Hovorka. Trenér Jindřich Trpišovský během zápasu s Rakówem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Trpišovský: Sora (mi) neprodávejte Druhá proměna: dva útočníci vpředu, v tomto případě v základní sestavě Stanislav Tecl a Moses Usor. První měl unavit náběhy obránce protivníka, gól se víc čekal od druhého. A když si v prvním poločase nevedl zrovna dobře, na sebevědomí mu to neubralo a nakonec si trefu připsal. Parádní. Rozestavení se dvěma útočníky jako by si trenéři v Česku před časem zakázali, ale Trpišovský naznačil, že to může být častější varianta, což by rozhodně mohlo být ku prospěchu věci. Najmě když bude k dispozici jiný expres z Nigérie. Stačí u jména nového slávistického hitu umazat „U“. Ano, Sor. Yira Sor. Že to takhle vyšlo a jeden nahradil na startu nové sezony druhého, to nevymyslíte. Zimní akvizice z Baníku oslnila na evropské scéně (v české lize je to horší), ovšem její kousky na hřišti nejsou ke spatření, zabrzdily ji zdravotní indispozice. Trpišovský přitom dává najevo, jak moc rád by Sora využil a jaký že se v něm skrývá potenciál. Už podruhé v krátké době pak veřejně poslal jeden vzkaz klubovým šéfům, respektive bossovi Jaroslavu Tvrdíkovi. Před několika dny i bezprostředně po zápase s Rakówem se jasně vyjádřil, že Sorův odchod by se mu i navzdory značnému zájmu a nabízeným sumám nelíbil. Nebo naposledy jinými slovy: Jdeme v Konferenční lize dál, tak mi ho v kádru nechte! „Vzhledem k tomu, že jsme postoupili, je to za mě bezpředmětné. Je to klenot, je nesmysl hráče prodávat po půl roce, když ještě nejsou na topu formy. Je to dobrá nabídka, dokonce výborná, ale jeho hodnota bude ještě vyšší,“ nechal se slyšet Trpišovský. Docela silná slova, najdou naplnění? Osudové střídání a hrdina Schranz. Teď do Irska, velí Trpišovský Video se připravuje ...

Jak je důležité míti Ševčíka Když Slavia nastoupí ve středu pole s trojicí Ibrahim Traoré – Tomáš Holeš – Christ Tiéhi, Trpišovský odmítá, že by to byl defenzivní trojúhelník a argumentuje vyváženými schopnostmi svých hráčů, jejich komplexností. Přesto je zřejmé, že je to varianta zaměřená více na eliminaci silných stránek soupeře a taky to tak fungovalo. Kreativity je i při dovednostech zmíněných hráčů prostě méně. I proti Rakówu se ukázalo, jak důležité mít ve středu pole někoho, kdo je jejím nositelem. Subtilní, věčně okopávaný Petr Ševčík. „Je to kluk, kterého někdy milujete a někdy chcete zabít,“ smál se po odvetě Trpišovský. Ve čtvrtek večer platilo, že A je správně, byť Ševčík zprvu působil poněkud těžkopádně a jeho kouč pro to použil peprný příměr, který se zřejmě nikdo neodvážil citovat: „Nebyl v tom m*d.“ Nepohoršujme se, nebyl první ani poslední, z koho to vypadlo… V defenzivě sice Ševčík vyrobí hrubku, ale bohatě to vyvažuje směrem dopředu. Jeho křížný pas před gólem Usora, to byla exkluzivní záležitost. O takové přenesení hry nebo průnikovou přihrávku se dříve dokázal postarat stoper Ondřej Kúdela, a především Nicolae Stanciu. Ani jeden už v kádru není, o to víc se zvýrazňuje Ševčíkova role. A o to víc je rovněž důležité, aby byl zase fit také Lukáš Provod. Ten proti Čenstochové střídal a byl dominantní, dokonce i ve vzdušných soubojích. I v jeho případě přitom platí, že se zároveň nesmí nic uspěchat, což je pro Trpišovského a spol. trochu nadlidský úkol. Petr Ševčík s míčem během zápasu s Rakówem • Foto Pavel Mazáč / Sport

To chce „klud“ – a mít Schranze Kdyby se uděloval titul MVP za předkola Konferenční ligy, mezi slávisty by bezpochyby vyhrál Ivan Schranz, jenž rozhodl první zápas s Panathinaikosem i odvetu s Rakówem. Je až neuvěřitelné, s jakou pokorou přijímá rekvalifikaci z nebezpečného útočníka na pravého krajního obránce. „Klud, klud,“ opakuje prý pořád – a kdo ho sleduje, musí potvrdit, že na rozdíl od jiných se tím řídí i na hřišti. Ať už ve vlastní šestnáctce, nebo té soupeřově. Díky tomu přitahuje míče. Jeho pracovní „zařazení“ bezesporu zvyšuje variabilitu a možnosti Slavie. Kdyby se bil na hrotu, třeba by v odvetě s Rakówem na zadní tyči ani nevyplaval a přes dva soupeře se neprosadil (o téhle šanci, jak nachytat výborně organizovanou obranu, slávističtí trenéři dobře věděli). Nejspíš by ho zahrnuli větší péčí. Přesto se pořád vnucuje myšlenka, že by si Slavia mohla na pravého beka najít jiné řešení, že by to se slovenským reprezentantem v útoku měla často jednodušší a mohla si leckteré trápení v koncovce odpustit. Gólová hlavička Ivana Schranze • Foto Pavel Mazáč / Sport