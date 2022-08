Schranzovy momenty ve Slavii: 5 velkých gólů i trefený postup

Trenér Jindřich Trpišovský pronesl na adresu Ivana Schranze, že zatímco jiní v šancích panikaří, on je naopak klidnější, čím víc se přibližuje bráně soupeře. „Na téhle úspěšné kvalifikaci má lví podíl,“ řekl kouč Slavie, pro samotného Schranze to zase byl „pohádkový závěr“. Deník Sport a server iSport.cz nabízí pět velkých momentů slovenského střelce, pět evropských gólů v dresu červenobílých.

Slavia-Fenerbahce 3:2

odveta prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy

Gól na 1:0, 19. minuta

Slavia si z prvního utkání v Istanbulu přivezla výhru 3:2, která ji před pražskou odvetou favorizovala na postup do osmifinále Konferenční ligy. A byl to Ivan Schranz, který „sešívané“ nasměroval k větší pohodě. Odražený míč zblízka prudce řízl do brány a otevřel skóre zápasu, to se nakonec vyšplhalo do stejných výšin jako v úvodním boji na hřišti Fenerbahce. V tomto dvojzápase mimo jiné naplno zazářila taky nová hvězda Yira Sor, zimní posila z Baníku.