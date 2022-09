Kalabiška dal dva góly: Jsem naštvaný, ale nebyly k ničemu. Lepší než v lize

Dáte dva góly, navíc z pozice levého obránce. A stejně z nich nemáte radost, protože vám ji zakalí výsledek zápasu. Jan Kalabiška opravdu neskákal po remíze 3:3 s Partizanem v Konferenční lize nadšeně do stropu. „Zkazili jsme si vstup do skupiny. Můžeme nadávat akorát sami sobě,“ prohlásila opora Slovácka.

Vře to ve vás?

„Když vedeme 2:0, hrajeme proti deseti a nevyhrajeme, je člověk samozřejmě naštvaný. V prvním poločase jsme soupeře do ničeho nepustili, hráli jsme fakt dobře. Oni měli jedinou šanci, a to gól z ofsajdu. Výborně jsme je dostupovali, díky našemu represinku neměli na nic čas. Nechápu, že si necháme dát ve druhé půli za tak krátkou dobu tři góly. Měli jsme to dohrát do vítězného konce. Aspoň, že jsme dali na 3:3. Remíza je nakonec asi spravedlivá.“

Nechápete ani trošku, co se stalo po pauze? Něco přece muselo být špatně…

„Určitě jsme udělali nějaké chyby. Před prvním gólem byla zbytečná standardka. Libor (Kozák) spadl, hráč ležel na jeho nohách. Nevím, jestli to byl faul… Ale musíme si to pohlídat. Odhlavičkujeme na roh a z něj dostaneme smolný gól z odraženého balonu. Vlasta (Daníček) dostal housle a Filip to ještě tečoval k tyčce. To soupeře trošku nakoplo a pak jsme dostali branky z dalších dvou střel. Celkově tři střely na bránu, tři góly.“

Jakou sílu ukázal Partizan ve srovnání s vašimi předchozími soky AIK a Fenerbahce?

„Bylo to něco mezi tím. Lepší než AIK a horší než Fenerbahce. V prvním poločase byli docela zalezlí, my jsme do nich bušili. Myslím, že není dobré, když někam přijedete a hrajete takhle z bloku. Myslím, že další soupeři, Nice a Köln, budou ještě lepší. Hlavně venkovní zápasy budou hodně těžké. I na Partizanu, kde na nás zase asi vlítnou oni.“

V neděli proti Slavii jste nehrál. Byl jste tedy plný energie?

„Odpočíval jsem. V pondělí jsme trošku potrénovali, v úterý bylo volno. Cítil jsem se dobře. Ty dva góly nebyly úplně k ničemu. Byl to lepší pocit než v lize. Lidi dobře fandili, hnali nás dopředu. Atmosféra byla krásná. Ale jsem zklamaný, že jsme nevyhráli. Takže takový průměr.“ (usmívá se)

Co říkáte na výkon Diabatého, který vás málem porazil sám?

„Začínal na mojí straně. Na videu jsme viděli, že je šikovný. Osobně jsem se na něj připravoval. Říkal jsem si, že mám štěstí, že pak šel na druhou stranu. Je to dobrý hráč. Čekali jsme, že moc nebrání, toho jsme chtěli využít. Povedlo se, ale bohužel zase zařídil dva góly.“