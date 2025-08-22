ONLINE: Kanakimana poslal Zbrojovku do vedení, Budějovice - Sparta B 2:1
Další fotbalový víkend otevírají čtyři zápasy 7. kola Chance Národní Ligy. Zbrojovka Brno pod koučem Martinem Svědíkem naposledy poprvé prohrála, nyní se ovšem chce vrátit na vítěznou vlnu na hřišti Chrudimi v Pardubicích. České Budějovice po ukončení předlouhého čekání na vítězství chtějí přidat další doma proti B týmu pražské Sparty. Hraje rovněž Prostějov s Jihlavou a Příbram čelí béčku Baníku Ostrava. Všechny druholigové zápasy startují od 18.00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|7
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|8
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|9
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|10
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|11
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|12
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|13
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|14
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup