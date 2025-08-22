Předplatné

ONLINE: Kanakimana poslal Zbrojovku do vedení, Budějovice - Sparta B 2:1

Zbrojovka v Pardubicích čelí Chrudimi
Zbrojovka v Pardubicích čelí Chrudimi
iSport.cz
Chance Národní Liga
Další fotbalový víkend otevírají čtyři zápasy 7. kola Chance Národní Ligy. Zbrojovka Brno pod koučem Martinem Svědíkem naposledy poprvé prohrála, nyní se ovšem chce vrátit na vítěznou vlnu na hřišti Chrudimi v Pardubicích. České Budějovice po ukončení předlouhého čekání na vítězství chtějí přidat další doma proti B týmu pražské Sparty. Hraje rovněž Prostějov s Jihlavou a Příbram čelí béčku Baníku Ostrava. Všechny druholigové zápasy startují od 18.00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE 2. poločas
03Tipsport6006001,02Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport120111,02Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,126,650Detail
LIVE 2. poločas
21Tipsport1,077,670Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Jihlava732210:611
7Žižkov63129:710
8Slavia B630312:89
9Sparta B73045:109
10Č. Budějovice72236:148
11Prostějov72147:107
12Artis52126:117
13Příbram62047:146
14Chrudim51229:115
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

