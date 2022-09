Pyšný a smutný Svědík: Kvalita sudích by měla být lepší. Postrádal VAR

Taková porážka bolí dvakrát. Byly pasáže, kdy byl Martin Svědík v Kölnu (2:4) z výkonu svého týmu směrem dopředu nadšený. Ale ty chyby vzadu. Laciné, zbytečné…A do toho jednoznačná nepřízeň ukrajinského rozhodčího Arankovského. „Jsem pyšný na to, že jsme tu odevzdali takový výkon. Nepřijeli jsme si jen pro nějakou porážku. Hráli jsme s Kolínem vyrovnanou partii,“ cenil si trenér Slovácka. Každopádně se svým souborem čeká už šest zápasů na výhru a v neděli přijede do Uherského Hradiště před repre pauzou Jablonec.

Jak jste viděl zápas proti bundesligovému celku?

„Začali jsme střelou na bránu Doskiho, ale pak jsme měli pasáž, kdy jsme byli trošku bázliví a ztráceli jsme zbytečně balony. Nicméně v tu chvíli jsme si ještě v obranné fázi počínali dobře. Bohužel oběma gólům ze standardních situací, což byly klíčové momenty utkání, předcházely naše ztráty. Je to škoda. Od první branky jsme začali hrát odvážněji, začali jsme lépe kombinovat a pohybovat se. Ještě když byl na hřišti Vlasta Daníček, změnili jsme rozestavení. V útočné fázi jsme pak měli víc hráčů a dostávali jsme se víc do hry a do zakončení. Z hlediska nasazení nemůžu hráčům nic vytknout.“

Vynikající byl hlavně start druhé půle, kdy jste vyrovnali na 2:2 a protivníka přehrávali.

„Nastoupili jsme do toho skvěle. Soupeř chvílemi nevěděl, kam hrát a ztrácel hodně balonů. Hlavně ve středu hřiště jsme to dobře chytali, výborně jsme presovali. Rozhodující moment byla šance Honzy Kalabišky. Měl to samozřejmě proměnit sám, ale byla to penaltová situace. Rozhodčí tím rozhodnutím ovlivnil zápas. Na druhé straně přitom písknul a hned letěl s rukou na značku penalty. Myslím, že na této úrovni by měla být kvalita rozhodčích lepší. Ale prohráli jsme si to sami. Mrzí mě zranění dvou hráčů, uvidíme, jak to bude vážné.“

Není nešťastných zásahů Stanislava Hofmanna na podzim až moc?

„Pokud se bavíme o té penalty, říkal, že to až takový kontakt nebyl a že ten hráč letěl dopředu. Jako poslední hráč si ale samozřejmě musí dávat větší pozor. Dostali jsme dva góly z rohu a jeden z penalty, takže vlastně tři ze standardek. To rozhodlo zápas. Měli jsme slabší defenzivu a lepší ofenzivu. Naposledy jsme udrželi nulu na AIK. To je příčina našich posledních výsledků. V šestnáctce je potřeba být zodpovědnější, důslednější.“

Chápete, že není na Konferenční lize k dispozici VAR?

„Když už ho máme v naší lize, měl by být i tady.“

Brzy jste musel poslat do hry Tomáše Břečku, jenž nahradil zraněného Vlastimila Daníčka. Jak to zvládl?

„Hodili jsme ho do vody a myslím, že to zvládl velice dobře. Klobouk dolů. Nemyslím, že je ještě úplně připravený, ale takový zápas mu pomůže z hlediska sebevědomí a může jít jenom nahoru. Ale opravdu dlouhou nehrál, potřebuje získat herní pohodu.“

Moc nepodržel brankář Tomáš Fryšták. Váš názor?

„Moc bych se do toho nechtěl pouštět. Ještě jsem ty situace pořádně neviděl. Ale určitě bych mu vytknul dvě rozehrávky na úplně volné protihráče. Na brankářské věci se teprve musíme podívat.“