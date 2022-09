Naštvaný Kalabiška: Zářez! Přejel mi celý kotník, nechápu, že tu není video

PŘÍMO Z NĚMECKA | Soupeř mu v šanci vyzul kopačku - a rozhodčí z Ukrajiny nic. Jan Kalabiška nechápal, cítil křivdu. A nejen v tuhle chvíli. „Zářez,“ pojmenoval jasně to, co se dělo na Kölner Areně v Kolíně nad Rýnem. Slovácko mohlo kopat penaltu a z ní dát gól na 3:2. Místo toho následně dva inkasovalo (jeden z přísného pokutového kopu) a odjede z Německa zpráskané po porážce 2:4. Každopádně levý bek Kalabiška je ve skupině Konferenční ligy za střelce. Dva zápasy, tři góly. A jeden bod pro mužstvo.

Zbytečná prohra?

„Nebo smolná? (přemýšlí) Nazval bych to zářez rozhodčího.“

Měla se po zákroku Solda na vás pískat za stavu 2:2 penalta?

„Byla jasná. Přejel mi celý kotník a ještě mi vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí neviděl a že tu není video. Kdyby bylo, je to stoprocentně penalta. Ale taky jsem to mohl proměnit a nemusel se tu hádat o penaltu. Na videu by bylo taky vidět, že soupeř sešlápnul Hofimu (Stanislavu Hofmannovi) nohu před druhým gólem. Dvě sporné situace rozhodly.“

I pokutový kop pro domácí za Hofmannův faul na Dejana Ljubičiče byl docela krutým trestem pro vás, co?

„Trošku ho strčil... Za mě tohle nejsou penalty.“

Soupeř byl přitom hratelný. Cítíte, že jste ztratili body?

„Jo. Nejsou to takoví fotbalisté jako třeba ti z Fenerbahce. Dalo se s nimi hrát, bohužel jsme dostali dva góly ze standardek. Na konci poločasu jsme se jim vyrovnali a na začátku druhého jsme na ně vlítli. Jako Partizan na nás. Byli jsme lepší, vyrovnali jsme. Pak ale oni dali na 3:2 a už to bylo těžké. Gólem na 4:2 nás dorazili. Máme trošku smůly. Jsme nováčci, musíme se s tím porvat.“

Rozhodčí vám nepřejí, co?

„Ta atmosféra asi rozhodčího pohltí a vždycky asi trošku připískává domácím. Hodně to bolí, jsem zklamaný. Mohli jsme si odvézt aspoň bod. Bylo vidět, že je na tom Köln fyzicky dobře. Hodně presovali, vzadu jsme neměli moc času na výstavbu. Takže jsme to kopali a bylo to o tom, kam se to odrazí. Jednu dobu to bylo hodně nahoru dolů a stálo to dost sil. Hřiště dobře jezdilo a neskákalo to, ale trávník se docela trhal. To mě překvapilo. Bylo tam pár děr.“