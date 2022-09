Köln - Slovácko 4:2. Bleskové vyrovnání, nadšení zmrazila penalta

Když Milan Petržela z enormního tlaku napral balon do sítě a vyrovnal na 2:2, bundesligový sok byl zcela paralyzovaný. Hra se mu rozpadala, nakopnutí hosté se naopak valili za vítězným zásahem. Jenže přišly dvě branky Dejana Ljubičiče, jedna z přísné penalty. Slovácko projelo zápas, ve kterém si zasloužilo bodovat. I díky sudímu z Ukrajiny to nevyšlo.

Klub z východní Moravy pod milion nejde. Tým z pětadvacetitisícového města poznává velkou Evropu. Nejprve divoká turecká megapole Istanbul a jeho chlouba Fenerbahce, pak spořádaná švédská metropole Stockholm. A teď kultivovaný Kolín s katedrálou sv. Petra na břehu Rýna, čtvrté největší město Německa, toho času dost rozkopané. Mimochodem, i katedrála má na sobě lešení…

Fotbalový stánek RheinNeckarSTADION (Kölner Arena) pro padesát tisíc lidí, zrekonstruovaný před sedmnácti lety v přepočtu za tři miliardy korun, nic nehyzdí. Trávník patří k nejlepším v zemi, stará se o něj pět zahradníků. Jen údržba areálu, který město pronajímá klubu, je dražší než celý chod 1. FC Slovácko. Mimochodem, Češi zde prohráli bitvu s Ghanou (0:2) na MS 2006. Když dav před utkáním spustil hymnu a diváci mávali šálami nad hlavami, z atmosféry až mrazilo.

Jedno místní specifikum hosty zarazí. A možná lehce poleká. Když vyjdou ze šatny, mají přímo před sebou na obří fotografii pozadí kozla Hennese IX. Zato domácí vidí cestou k hřišti na dveřích jeho tvář, což je má povzbudit. Hennes (a jeho osm předchůdců stejného jména) je dlouholetý maskot celé organizace, který žije v kolínské zoo. Vážené zvíře. Při duelech s Mönchengladbachem má dokonce svou ochranku, neboť jednou se ho fanoušci soka pokusili usmrtit.

Domácí kouč Steffen Baumgart šel do akce s typickou bekovkou a zpřeházenou sestavou. První start dopřál nováčkovi Nikolovi Soldovi. Jistě, jde o syna Zvonimira Solda, dlouholetého reprezentanta a legendy VfB Stuttgart. Domácí nehráli žádný světoborný fotbal, ovšem záhy využili chyby v defenzivě rivala. Vlastimil Daníček s brankářem Tomášem Fryštákem vyrobili roh, po němž hlavičkoval o zem stoper Luca Kilian a na zadní tyči přes Petra Reinberka doťukával gruzínský reprezentant Sargis Adamjan.

Už v první půli, kdy měli velké šance na vyrovnání Reinberk s Havlíkem, musel do hry místo zraněného Daníčka navrátilec Tomáš Břečka. A byl u toho, když Köln na konci půle znovu skóroval po rohu. Tentokrát hlavičkoval na přední tyči Florian Dietz, jenž předtím odstrčil bránícího Stanislava Hofmanna. Útočný faul? Sudí mlčel.

Ve hře se přitom hosté favoritovi absolutně vyrovnali. Gólové razítko na to dal po pauze a Petrželově sražené střele Jan Kalabiška, jenž napálil balon od břevna do Schwäbovy sítě. Slovácku to nestačilo, chytilo slinu. Další obléhání vápna ukončil razantně Petržela a bylo to 2:2. Mohlo být ještě líp, kdyby ukrajinský rozhodčí fouknul penaltu za Soldův hraniční zákrok na Kalabišku v tutové šanci. Už v první půli přitom měl vyloučit Ondreje Dudu za ostrý skluz na Trávníka.

Nakonec však bylo hůř. Podzimní smolař Hofmann lehce drcnul v rohu šestnáctky do Dejana Ljubičiče a ten suverénně proměnil přísnou penaltu. Další průšvih přišel vzápětí, kdy dokončil Mainovu akci zblízka opět Ljubičič. Bylo hotovo.