Petržela o Nice: Na nikoho se netěším. Cítil jsem frustraci, ale derby pomohlo

Milane, na co jste zvědavý?

„S jakou přijedou formou a náladou. Teprve uvidíme, čeho jsou schopní. Nějaký jejich zápas jsem viděl a vím, jací jsou tam hráči. Ale na nikoho se netěším. Mají dobrý mančaft, kvalitnější než my.“

Jak jim teda konkurovat?

„Porveme se s tím. Když dáme v evropském poháru gól, každému to vlije krev do žil. Hodně důležitá byla výhra ve Zlíně. Už jsme na sobě cítili trošku frustraci, že se nedaří a jsme pod nějakou dekou, jak se říká. Doufejme, že jsme se v derby odrazili třeba k vítězné šňůře. Nálada je teď pohodová a těšíme se na čtvrtek.“

Pomohla vám osobně reprezentační přestávka k nabrání nových sil?

„Přišla vhod. Měli jsme čtyři dny volno. Musím říct, že po té době už jsem se těšil do šatny na kluky a na to, že se člověk pohne, zatrénuje si. Je dobře, že jsme to pak ve Zlíně zúročili.“

Chybí vám góly vašich útočníků?

„Zatím jsme se tím nezabývali. Hlavně, že někdo dává góly. Nemusí to být vždycky útočník. Hlavně, aby padaly. Na tréninku vypadají ofenzivní hráči dobře, dostávají se do šancí. Jde o to přenést to do zápasu a řešit ty situace s chladnou hlavou.“

Za týden se bude hrát v Nice bez fanoušků. Vadí vám to?

„Je to škoda. Je tam krásný stadion, lidé by přišli. Podpora fanoušků k fotbalu patří. Bude to trošku smutnější, ale co se dá dělat. Mrzí nás, že jsme prohospodařili doma utkání s Partizanem (3:3), ale neřešíme, jestli jsme v tabulce třetí nebo čtvrtí. Jdeme zápas od zápasu, a každý chceme zvládnout bodově.“