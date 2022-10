Hvězdy Nice nezáří, trenér na hraně. Podle Svědíka chybí týmovost

Tohle je pro Slovácko v Konferenční lize ten největší zápas. Do Uherského Hradiště se valí OGC Nice s hvězdami Kasperem Schmeichelem, Aaronem Ramseyem, Rossem Barkleyem, Dantem, Pépém či Khéphrenem Thuramem, potomkem slavného francouzského šampiona Liliana Thurama. O víkendu sahal Favreho soubor v Ligue 1 po bodu s lídrem PSG (1:2). „Nedíval jsem se, to nebyl zápas pro nás. My asi nebudeme držet osmdesát procent času balon,“ pousmál se kouč Martin Svědík před čtvrteční třetí bitvou ve skupině. „Budeme čerpat z jiných utkání,“ dodal.