Slavia proti „rumunské Plzni“: otevře konzervu z Kluže? Vede ji slavný kouč

Proti Kluži se Slavia naposledy představila roku 2019 v závěrečném předkole Ligy mistrů a „sešívaní" mohli slavit postup mezi smetánku evropského klubového fotbalu po výsledcích 1:0 doma i venku. Dočkáme se oslavných chorálů v Edenu i ve čtvrtek večer?

Rumunská liga platí spíše za defenzivně laděnou soutěž a klub z Transylvánie nechává konkurenci od roku 2018 za sebou. Důvodem bývají psí kusy kontroverzního šéfa konkurečního FCSB Gigiho Becaliho, ale také tradičně pevná defenziva. Ať už se v týmu střídají hráči nebo trenéři.

Zajištěná obrana je hlavním rysem klubové filozofie. Právě defenzivní šiky a tým pracantů vystřelily Kluž na rumunský trůn i do evropských pohárů a z úspěšné strategie se neustoupilo ani v této sezoně, ba právě naopak.

V srpnu 2021 převzal rumunského mistra už potřetí od roku 2017 slavný Dan Petrescu, jehož fotbalová kariéra zaslouží respekt. Na pažbě má 95 startů v rumunské reprezentaci a na klubové úrovni to dotáhl až do Chelsea, byť v té době ještě mezi absolutní anglickou špičku nepatřila.

Zde hledejme paralely s Viktorií Plzeň, protože Michal Bílek se může také chlubit pověstí bývalého internacionála, který se něco nakopal v reprezentaci a rovněž to dotáhl do top evropské soutěže, když hrával za Betis Sevilla. A aby toho nebylo málo, i Bílek už v minulosti na střídačce Viktorie Plzeň působil podobně jako Petrescu v Kluži.

Oba pánové vládnou svým klubům rukou pragmatickou s mottem, že účel světí prostředky. Oba dotáhli své týmy k ligovým titulům v minulé sezoně a oba jakoby se řídili heslem, že je hlavně důležité dát vždy o gól více než soupeř.

Pamatujete, jak Plzeň dokráčela za spíše nečekaným titulem? Výhry o jednu branku se staly pro Viktorii signifikantním výsledkem. Podobně se prezentuje i Kluž, jež přicestovala do Prahy se třemi zápasy v zádech, které skončily 1:0, ať už ve prospěch či neprospěch Rumunů.

Slávisté by v Edenu jistě měli být fotbalovějším a kreativnějším týmem, ale v živé paměti zůstává, jak Slavia dopadla při výletu do Plzně. Prohru 0:3 pochopitelně značně ovlivnila červená karta pro Santose hned v úvodu zápasu, ale Pražané se musejí mít na pozoru i při rovnovážném počtu hráčů na trávníku.

Trenér Petrescu podotkl, že jede do Prahy bez pomstychtivé nálady za vyřazení v roce 2019 z Ligy mistrů, zároveň podotkl, že Slavii považuje za favorita skupiny.

„V žádném případě to nebereme jako nějakou odvetu. Slavia má velmi dobrý tým, nejsilnější ve skupině. V posledních letech prošla do skupiny Ligy mistrů a opakovaně si zahrála čtvrtfinále Evropské nebo Evropské konferenční ligy. Abychom mohli uspět, musíme předvést výkony na hranici možností, a to jak v obraně, tak v útoku.“

Pamětníků vyřazení v roce 2019 je na straně hostů celá řada. Obranu Kluže například vede tamní stálice Mario Camora, jehož rumunské angažmá trvá už přes jedenáct let. Od té doby se původem Portugalec Camora stal rumunským občanem i reprezentantem. Vedle něj jsou oporami týmu třeba Brazilec Yuri Matias, veterán Deac nebo mladý ofenzivní záložník Petrila. Mimo hru naopak zůstává největší útočná hrozba – chorvatský útočník Gabriel Debeljuh.