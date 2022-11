Slovácko o čest (a peníze), Svědík nevzal veterány: Snad přijdou děti

Atraktivní skupina D končí pro Slovácko smutně. Už na Azurovém pobřeží ve francouzské Nice hrál výběr Martina Svědíka před prázdným hledištěm a stejné to bude dnes večer v metropoli Srbska.

Žádný vroucí kotel, ale komorní atmosféra, v níž půjde domácím o postup a hostům hlavně o finanční prémie. Ačkoli kostelní ticho nejspíš nebude. „Co mám zprávy, měly by tady být děti,“ informoval Svědík.

Aspoň něco, že?

„Slyšel jsem, že děti do čtrnácti let by měly přijít. Tak snad nějaké obecenstvo bude a nebude se hrát před prázdnou kulisou. Už jsme o ni přišli v Nice a byla to obrovská škoda. Atmosféra a fanoušci k fotbalu patří. I ten tlak, když někam přijedete. Je lepší zažít tohle než prázdný stadion. Mrzí mě, že nebude plno. Doufám, že přijdou aspoň ty děti.“

Říkáte si, že máte na absenci diváků kvůli trestům UEFA na venkovních stadionech neuvěřitelnou smůlu?

„Snažím se na to nemyslet. Doufám, že jsou to opravdu jenom náhody.“

Chybí vám víc hráčů než Petržela s Kadlecem. Z jakých důvodů?

„Dlouhodobě je zraněný Petr Reinberk. Michal Trávník stojí za žluté karty. U Milana Petržely a Libora Kozáka hrály trošku roli zdravotní důvody. A vzhledem k nabitému programu a jeho věku jsme se rozhodli nechat doma Michala Kadlece. Máme jiné hráče, kteří dostanou příležitost.“

Jakou máte motivaci pro poslední duel?

„Faktorů, které nás motivují, je několik. Ať už finanční odměna, prestiž soutěže a národní koeficient. Tohle jsou tři nejhlavnější věci. My se vždycky snažíme připravit na nejbližší cíl. Tím je teď jednoznačně utkání s Partizanem. Chceme soupeře co nejvíc potrápit, hrát co nejlíp a uspět. Do skupiny Konferenční ligy jsme chtěli, dalo nám to obrovské zkušenosti a tento zápas nebude výjimkou.“

Co si odnesete ze zápasů s velmi dobrými protivníky?

„Můžeme vidět obraz zahraničního fotbalu. Je to pro nás výborná konfrontace. Hráč vidí kvalitu mužstev, individuální vyspělost soupeřů, zázemí. I jeho to pak žene dopředu, aby se třeba mohl dostat do těchto klubů. Jsou to jiní protivníci než v české lize. Musíte se na ně jinak připravit, jinak k nim přistupovat. Tím vším hráči rostou. I já jako trenér. Všechny nás to naplňuje. Je to neocenitelná a obrovská zkušenost. Tohle nenatrénujete. Pro nás všechny jde o obrovskou školu. Doufám, že nám do budoucna v pohárech pomůže.“